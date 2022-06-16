NASA'nın keşif aracı, Mars yüzeyinde kendi çöpünü buldu

"Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: 2021'de Mars'a iniş günümde beni gezegenin yüzeyine indiren roketle çalışan jet paketi ve iniş aşamamdan kaldığını düşündükleri bir termal battaniye parçası. Bu parlak folyo, sıcaklığı kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçası. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş alanımın yaklaşık 2 km ötesinde. Bu parça ondan sonra buraya mı düştü, yoksa rüzgar mı savurdu?”