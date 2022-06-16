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NASA'nın keşif aracı, Mars yüzeyinde kendi çöpünü buldu
NASA'nın keşif aracı, Mars yüzeyinde kendi çöpünü buldu
Dünya'daki en fazla atık üreten tür olarak kendisini kanıtlayan insanlar, şimdi de Mars'ın yüzeyini kirletmeyi başardı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T15:21+0300
2022-06-16T15:21+0300
yaşam
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
mars
perseverance
çöp
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için gönderdiği Perseverance uzay aracı, Mars'ta kendi çöpünü buldu.Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Mars'a başarılı bir şekilde ulaşan Perseverance, gezegenin yüzeyine inişi sırasında bıraktığı enkazı bulduktan sonra bölgede beklenmedik bir atıkla karşılaştı. Bir kayaya sıkışmış gibi görülen termal malzemenin, Perseverance'ı uzayda ve Mars atmosferine girerken karşılaştığı aşırı sıcaklıklardan korumak için kullanıldığı tahmin ediliyor.Sıradışı keşifte merak edilen, termal malzemenin söz konusu bölgeye nasıl gittiği. Zira bulunduğu yer, Perseverance'ın Mars'a indiği alandan 2 kilometre uzaklıkta. Ekibin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda termal malzemenin fotoğrafına yer verilirken, şu ifadeler not düşüldü:
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), mars, perseverance, çöp

NASA'nın keşif aracı, Mars yüzeyinde kendi çöpünü buldu

15:21 16.06.2022
© AAPerseverance, Mars
Perseverance, Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Dünya'daki en fazla atık üreten tür olarak kendisini kanıtlayan insanlar, şimdi de Mars'ın yüzeyini kirletmeyi başardı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için gönderdiği Perseverance uzay aracı, Mars'ta kendi çöpünü buldu.
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Mars'a başarılı bir şekilde ulaşan Perseverance, gezegenin yüzeyine inişi sırasında bıraktığı enkazı bulduktan sonra bölgede beklenmedik bir atıkla karşılaştı.
Bir kayaya sıkışmış gibi görülen termal malzemenin, Perseverance'ı uzayda ve Mars atmosferine girerken karşılaştığı aşırı sıcaklıklardan korumak için kullanıldığı tahmin ediliyor.
Sıradışı keşifte merak edilen, termal malzemenin söz konusu bölgeye nasıl gittiği. Zira bulunduğu yer, Perseverance'ın Mars'a indiği alandan 2 kilometre uzaklıkta.
Ekibin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda termal malzemenin fotoğrafına yer verilirken, şu ifadeler not düşüldü:
"Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: 2021'de Mars'a iniş günümde beni gezegenin yüzeyine indiren roketle çalışan jet paketi ve iniş aşamamdan kaldığını düşündükleri bir termal battaniye parçası. Bu parlak folyo, sıcaklığı kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçası. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş alanımın yaklaşık 2 km ötesinde. Bu parça ondan sonra buraya mı düştü, yoksa rüzgar mı savurdu?”
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