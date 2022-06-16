NASA'nın keşif aracı, Mars yüzeyinde kendi çöpünü buldu
© AAPerseverance, Mars
© AA
Dünya'daki en fazla atık üreten tür olarak kendisini kanıtlayan insanlar, şimdi de Mars'ın yüzeyini kirletmeyi başardı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için gönderdiği Perseverance uzay aracı, Mars'ta kendi çöpünü buldu.
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Mars'a başarılı bir şekilde ulaşan Perseverance, gezegenin yüzeyine inişi sırasında bıraktığı enkazı bulduktan sonra bölgede beklenmedik bir atıkla karşılaştı.
Bir kayaya sıkışmış gibi görülen termal malzemenin, Perseverance'ı uzayda ve Mars atmosferine girerken karşılaştığı aşırı sıcaklıklardan korumak için kullanıldığı tahmin ediliyor.
Sıradışı keşifte merak edilen, termal malzemenin söz konusu bölgeye nasıl gittiği. Zira bulunduğu yer, Perseverance'ın Mars'a indiği alandan 2 kilometre uzaklıkta.
Ekibin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda termal malzemenin fotoğrafına yer verilirken, şu ifadeler not düşüldü:
"Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: 2021'de Mars'a iniş günümde beni gezegenin yüzeyine indiren roketle çalışan jet paketi ve iniş aşamamdan kaldığını düşündükleri bir termal battaniye parçası. Bu parlak folyo, sıcaklığı kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçası. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş alanımın yaklaşık 2 km ötesinde. Bu parça ondan sonra buraya mı düştü, yoksa rüzgar mı savurdu?”
That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022