https://tr.sputniknews.com/20220616/nhl-stanley-kupasinin-rusyaya-goturulmesine-izin-vermedi-1057517618.html
NHL, Stanley kupasının Rusya'ya götürülmesine izin vermedi
NHL, Stanley kupasının Rusya'ya götürülmesine izin vermedi
Kuzey Amerikan Ulusal Hokey Ligi (NHL) Komiser Yardımcısı Bill Daly, Rus ve Belaruslu hokeycilerin Stanley kupasını ülkelerine götürmelerine izin verilmediğini... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:33+0300
2022-06-16T19:33+0300
2022-06-16T19:34+0300
hokey
spor
buz hokeyi
nhl
kupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104157/00/1041570047_0:4:1000:567_1920x0_80_0_0_b3c0042ddb96ab32a2ba3be1291133da.jpg
Bu yıl Stanley Kupası finalinde, Tampa Bay Lightning ve Colorado Avalanche takımları karşı karşıya geldi. Colorado Avalanche takımında, Rus forvet Valeriy Niçuşkin, Tampa Bay Lightning takımında da kaleci Andrey Vasilevskiy, savunma oyuncusu Mihail Sergaçev ve forvet Nikita Kuçerov oynuyorlar.Geleneğe göre, finali kazanan takımın her bir oyuncusu kupayı birkaç günlüğüne evine götürebiliyor.ESPN’nin haberine göre Bill Daly, “Her iki kulübe de Stanley kupasının bu yıl Rusya veya Belarus'a gitmeyeceğini bildirdik. Belki gelecekte oyunculara böyle bir fırsat veririz” açıklamasında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104157/00/1041570047_120:0:880:570_1920x0_80_0_0_9caf7c85ebdc70a04971b4613e8488a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hokey, buz hokeyi, nhl, kupa
NHL, Stanley kupasının Rusya'ya götürülmesine izin vermedi
19:33 16.06.2022 (güncellendi: 19:34 16.06.2022) Abone ol
Kuzey Amerikan Ulusal Hokey Ligi (NHL) Komiser Yardımcısı Bill Daly, Rus ve Belaruslu hokeycilerin Stanley kupasını ülkelerine götürmelerine izin verilmediğini belirtti.
Bu yıl Stanley Kupası finalinde, Tampa Bay Lightning ve Colorado Avalanche takımları karşı karşıya geldi.
Colorado Avalanche takımında, Rus forvet Valeriy Niçuşkin, Tampa Bay Lightning takımında da kaleci Andrey Vasilevskiy, savunma oyuncusu Mihail Sergaçev ve forvet Nikita Kuçerov oynuyorlar.
Geleneğe göre, finali kazanan takımın her bir oyuncusu kupayı birkaç günlüğüne evine götürebiliyor.
ESPN’nin haberine göre Bill Daly, “Her iki kulübe de Stanley kupasının bu yıl Rusya veya Belarus'a gitmeyeceğini bildirdik. Belki gelecekte oyunculara böyle bir fırsat veririz” açıklamasında bulundu.