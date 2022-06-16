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NHL, Stanley kupasının Rusya'ya götürülmesine izin vermedi
NHL, Stanley kupasının Rusya'ya götürülmesine izin vermedi
Kuzey Amerikan Ulusal Hokey Ligi (NHL) Komiser Yardımcısı Bill Daly, Rus ve Belaruslu hokeycilerin Stanley kupasını ülkelerine götürmelerine izin verilmediğini... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:33+0300
2022-06-16T19:34+0300
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Bu yıl Stanley Kupası finalinde, Tampa Bay Lightning ve Colorado Avalanche takımları karşı karşıya geldi. Colorado Avalanche takımında, Rus forvet Valeriy Niçuşkin, Tampa Bay Lightning takımında da kaleci Andrey Vasilevskiy, savunma oyuncusu Mihail Sergaçev ve forvet Nikita Kuçerov oynuyorlar.Geleneğe göre, finali kazanan takımın her bir oyuncusu kupayı birkaç günlüğüne evine götürebiliyor.ESPN’nin haberine göre Bill Daly, “Her iki kulübe de Stanley kupasının bu yıl Rusya veya Belarus'a gitmeyeceğini bildirdik. Belki gelecekte oyunculara böyle bir fırsat veririz” açıklamasında bulundu.
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hokey, buz hokeyi, nhl, kupa

NHL, Stanley kupasının Rusya'ya götürülmesine izin vermedi

19:33 16.06.2022 (güncellendi: 19:34 16.06.2022)
© AP Photo / Michael SohnBuz hokeyi
Buz hokeyi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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Kuzey Amerikan Ulusal Hokey Ligi (NHL) Komiser Yardımcısı Bill Daly, Rus ve Belaruslu hokeycilerin Stanley kupasını ülkelerine götürmelerine izin verilmediğini belirtti.
Bu yıl Stanley Kupası finalinde, Tampa Bay Lightning ve Colorado Avalanche takımları karşı karşıya geldi.
Colorado Avalanche takımında, Rus forvet Valeriy Niçuşkin, Tampa Bay Lightning takımında da kaleci Andrey Vasilevskiy, savunma oyuncusu Mihail Sergaçev ve forvet Nikita Kuçerov oynuyorlar.
Geleneğe göre, finali kazanan takımın her bir oyuncusu kupayı birkaç günlüğüne evine götürebiliyor.
ESPN’nin haberine göre Bill Daly, “Her iki kulübe de Stanley kupasının bu yıl Rusya veya Belarus'a gitmeyeceğini bildirdik. Belki gelecekte oyunculara böyle bir fırsat veririz” açıklamasında bulundu.
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