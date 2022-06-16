https://tr.sputniknews.com/20220616/polise-yumruk-atan-milletvekili-hakkindaki-fezleke-cumhurbaskanliginda-1057513923.html
Polise yumruk atan milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
Polise yumruk atan milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
Adalet Bakanlığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Buradaki işlemin ardından... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T17:30+0300
2022-06-16T17:30+0300
2022-06-16T17:59+0300
politika
yumruk
salihe aydeniz
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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiBakanlık incelemesi sonrası fezlekeyi, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.
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yumruk, salihe aydeniz
Polise yumruk atan milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda
17:30 16.06.2022 (güncellendi: 17:59 16.06.2022) Abone ol
Adalet Bakanlığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.
Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.
Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Bakanlık incelemesi sonrası fezlekeyi, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.
Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.