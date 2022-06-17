https://tr.sputniknews.com/20220617/aerobik-cimnastik-dunya-sampiyonasinda-ayse-begum-onbasi-dunya-ikincisi-oldu-1057572022.html

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

ayşe begüm onbaşı

cimnastik

portekiz

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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.

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ayşe begüm onbaşı, cimnastik, portekiz