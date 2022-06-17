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Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
ayşe begüm onbaşı
cimnastik
portekiz
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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.
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ayşe begüm onbaşı, cimnastik, portekiz

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

21:43 17.06.2022 (güncellendi: 21:47 17.06.2022)
© AAAyşe Begüm Onbaşı
Ayşe Begüm Onbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.
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