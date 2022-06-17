https://tr.sputniknews.com/20220617/aerobik-cimnastik-dunya-sampiyonasinda-ayse-begum-onbasi-dunya-ikincisi-oldu-1057572022.html
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:43+0300
2022-06-17T21:43+0300
2022-06-17T21:47+0300
spor
ayşe begüm onbaşı
cimnastik
portekiz
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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.
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ayşe begüm onbaşı, cimnastik, portekiz
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu
21:43 17.06.2022 (güncellendi: 21:47 17.06.2022) Abone ol
Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.