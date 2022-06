https://tr.sputniknews.com/20220617/beyonce-geri-donuyor-yeni-albumu-renaissancei-duyurdu-1057539578.html

Beyonce geri dönüyor: Yeni albümü Renaissance'ı duyurdu

Beyonce geri dönüyor: Yeni albümü Renaissance'ı duyurdu

Efsanevi şarkıcı Beyoncé Knowles-Carter, 29 Temmuz'da Rönesans adlı yeni bir albüm yayınlayacağını duyurdu. TIDAL ve Spotify'ın aralarında bulunduğu... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T10:52+0300

2022-06-17T10:52+0300

2022-06-17T10:55+0300

yaşam

beyoncé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/73/1041547394_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_0b9713e75f746000b93c08060638de3c.jpg

'Dangerously In Love', 'B'Day', 'I Am... Sasha Fierce' gibi albümlere imza atan 40 yaşındaki şarkıcı Beyonce, sosyal medya hesaplarında "Bölüm I ... RENAISSANCE" ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla yeni albümünü duyurdu.Spotify, Apple Music ve Tidal gibi müzik platformları ünlü sanatçının albümüne dair paylaşımlar yaptı. Apple Music'te yer alan bilgilere göre 29 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan albüm 16 parçadan oluşacak.Renaissance, ünlü sanatçının yayınladığı yayınladığı 7. solo albüm olacak ve 2016'da piyasaya sürdüğü Lemonade albümünün bir devamı niteliğinde olacak.Lemonade'den sonra 2018'de eşi Jay-Z ile birlikte 'Everything Is Love' isimli ortak bir albüm çıkaran Beyonce, 2019'da 'Aslan Kral' filminin müzik albümünü hazırladı ve Kasım 2021'de ise Kral Richard filmi için 'Be Alive' isimli bir soundtrack yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçının sosyal medya platformlarından profil resmini silmesinin ardından yeni bir albüm haberinin gelmesini bekleyen Beyonce hayranları, şarkıcının 7. solo albümünün gelecek olmasına atıfta bulunup sanatçının isminin ilk harfini kullanarak "B7 ne olacak?" paylaşımlarında bulunmuştu.'Bir rönesansın ortaya çıktığını hissediyorum' demiştiMagazin dergisi Harper's Bazaar'a konuşan Beyonce, geçtiğimiz yıl albümün ayak seslerini vermişti:Müzik yapma süreci hakkında ise Beyonce şunları söylemişti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyoncé