https://tr.sputniknews.com/20220617/beyonce-geri-donuyor-yeni-albumu-renaissancei-duyurdu-1057539578.html
Beyonce geri dönüyor: Yeni albümü Renaissance'ı duyurdu
Beyonce geri dönüyor: Yeni albümü Renaissance'ı duyurdu
Efsanevi şarkıcı Beyoncé Knowles-Carter, 29 Temmuz'da Rönesans adlı yeni bir albüm yayınlayacağını duyurdu. TIDAL ve Spotify'ın aralarında bulunduğu... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T10:52+0300
2022-06-17T10:52+0300
2022-06-17T10:55+0300
yaşam
beyoncé
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'Dangerously In Love', 'B'Day', 'I Am... Sasha Fierce' gibi albümlere imza atan 40 yaşındaki şarkıcı Beyonce, sosyal medya hesaplarında "Bölüm I ... RENAISSANCE" ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla yeni albümünü duyurdu.Spotify, Apple Music ve Tidal gibi müzik platformları ünlü sanatçının albümüne dair paylaşımlar yaptı. Apple Music'te yer alan bilgilere göre 29 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan albüm 16 parçadan oluşacak.Renaissance, ünlü sanatçının yayınladığı yayınladığı 7. solo albüm olacak ve 2016'da piyasaya sürdüğü Lemonade albümünün bir devamı niteliğinde olacak.Lemonade'den sonra 2018'de eşi Jay-Z ile birlikte 'Everything Is Love' isimli ortak bir albüm çıkaran Beyonce, 2019'da 'Aslan Kral' filminin müzik albümünü hazırladı ve Kasım 2021'de ise Kral Richard filmi için 'Be Alive' isimli bir soundtrack yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçının sosyal medya platformlarından profil resmini silmesinin ardından yeni bir albüm haberinin gelmesini bekleyen Beyonce hayranları, şarkıcının 7. solo albümünün gelecek olmasına atıfta bulunup sanatçının isminin ilk harfini kullanarak "B7 ne olacak?" paylaşımlarında bulunmuştu.'Bir rönesansın ortaya çıktığını hissediyorum' demiştiMagazin dergisi Harper's Bazaar'a konuşan Beyonce, geçtiğimiz yıl albümün ayak seslerini vermişti:Müzik yapma süreci hakkında ise Beyonce şunları söylemişti:
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Beyonce geri dönüyor: Yeni albümü Renaissance'ı duyurdu
10:52 17.06.2022 (güncellendi: 10:55 17.06.2022) Abone ol
Efsanevi şarkıcı Beyoncé Knowles-Carter, 29 Temmuz'da Rönesans adlı yeni bir albüm yayınlayacağını duyurdu. TIDAL ve Spotify'ın aralarında bulunduğu platformlar da Beyoncé''un yeni albümü için duyuru yaptı.
'Dangerously In Love', 'B'Day', 'I Am... Sasha Fierce' gibi albümlere imza atan 40 yaşındaki şarkıcı Beyonce, sosyal medya hesaplarında "Bölüm I ... RENAISSANCE" ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla yeni albümünü duyurdu.
Spotify, Apple Music ve Tidal gibi müzik platformları ünlü sanatçının albümüne dair paylaşımlar yaptı. Apple Music'te yer alan bilgilere göre 29 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan albüm 16 parçadan oluşacak.
Renaissance, ünlü sanatçının yayınladığı yayınladığı 7. solo albüm olacak ve 2016'da piyasaya sürdüğü Lemonade albümünün bir devamı niteliğinde olacak.
Lemonade'den sonra 2018'de eşi Jay-Z ile birlikte 'Everything Is Love' isimli ortak bir albüm çıkaran Beyonce, 2019'da 'Aslan Kral' filminin müzik albümünü hazırladı ve Kasım 2021'de ise Kral Richard filmi için 'Be Alive' isimli bir soundtrack yayınladı.
Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçının sosyal medya platformlarından profil resmini silmesinin ardından yeni bir albüm haberinin gelmesini bekleyen Beyonce hayranları, şarkıcının 7. solo albümünün gelecek olmasına atıfta bulunup sanatçının isminin ilk harfini kullanarak "B7 ne olacak?" paylaşımlarında bulunmuştu.
'Bir rönesansın ortaya çıktığını hissediyorum' demişti
Magazin dergisi Harper's Bazaar'a konuşan
Beyonce, geçtiğimiz yıl albümün ayak seslerini vermişti:
“Geçen yıl yaşadığımız tüm kapanma ve adaletsizliklerle birlikte, hepimizin bir kaçışa, seyahat etmeye, sevmeye ve tekrar gülmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Bir rönesansın ortaya çıktığını hissediyorum ve bu kaçışı mümkün olan her şekilde beslemenin bir parçası olmak istiyorum. Bir buçuk yıldır stüdyodayım.”
Müzik yapma süreci hakkında ise Beyonce şunları söylemişti:
"Bazen doğru noktayı bulmak için binlerce ses arasında bizzat arama yapmam bir yıl sürüyor. Bir koro 200 farklı yığılmış armoniye sahip olabilir. Ancak yine de kayıt stüdyosunda hissettiğim sevgi, tutku ve şifa gibisi yok. 31 yıl sonra, henüz dokuz yaşımdayken olduğu gibi heyecanlı hissediyorum. Evet, müzik geliyor!”