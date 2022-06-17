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Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Samsun'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ, hayatını kaybetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T18:30+0300
2022-06-17T18:30+0300
2022-06-17T18:30+0300
yaşam
samsun
lise öğrencisi
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Samsun'da pencereden düşen liseli genç yaşamını yitirdi.Olay, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.Özel bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmen olan babası ve bankada çalıştığı öğrenilen annesi, acı haberi iş yerinde aldı.Ailenin tek çocuğu olan Uludağ'ın hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve babası sinir krizi geçirdi.Uludağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
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samsun, lise öğrencisi
Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
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Samsun'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ, hayatını kaybetti.
Samsun'da pencereden düşen liseli genç yaşamını yitirdi.
Olay, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Özel bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmen olan babası ve bankada çalıştığı öğrenilen annesi, acı haberi iş yerinde aldı.
Ailenin tek çocuğu olan Uludağ'ın hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve babası sinir krizi geçirdi.
Uludağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.