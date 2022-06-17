https://tr.sputniknews.com/20220617/karne-gunu-pencereden-dusen-lise-ogrencisi-hayatini-kaybetti-1057565705.html

Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ, hayatını kaybetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T18:30+0300

2022-06-17T18:30+0300

2022-06-17T18:30+0300

yaşam

samsun

lise öğrencisi

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Samsun'da pencereden düşen liseli genç yaşamını yitirdi.Olay, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.Özel bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmen olan babası ve bankada çalıştığı öğrenilen annesi, acı haberi iş yerinde aldı.Ailenin tek çocuğu olan Uludağ'ın hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve babası sinir krizi geçirdi.Uludağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

samsun

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samsun, lise öğrencisi