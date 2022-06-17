https://tr.sputniknews.com/20220617/sariyerde-onunden-gecen-motosiklet-surucusune-carpan-sahis-umursamadan-yoluna-devam-etti-1057569404.html

Sarıyer’de önünden geçen motosiklet sürücüsüne çarpan şahıs, yoluna devam etti

Sarıyer’de önünden geçen motosiklet sürücüsüne çarpan şahıs, yoluna devam etti

Sarıyer’de önünden geçen arabalara yol veren otomobil sürücüsü, motosikletli geçtiği sırada hareket ederek, motosikletli sürücüye çarpıp yoluna devam etti... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T20:47+0300

2022-06-17T20:47+0300

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türkiye

motosiklet

sürücü

kaza

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Kaza, 28 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi, Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü, ara yoldan çıkan araçlara yol vermek için cadde üzerinde duraksadı. Bu sırada araçlar yoluna devam ederken, motosikletli geçtiği sırada hareket edince, motosikletli ile küçük bir tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli yara almadan atlattı.

türkiye

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motosiklet, sürücü, kaza