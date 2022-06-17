https://tr.sputniknews.com/20220617/sariyerde-onunden-gecen-motosiklet-surucusune-carpan-sahis-umursamadan-yoluna-devam-etti-1057569404.html
Sarıyer’de önünden geçen motosiklet sürücüsüne çarpan şahıs, yoluna devam etti
Sarıyer’de önünden geçen motosiklet sürücüsüne çarpan şahıs, yoluna devam etti
Sarıyer’de önünden geçen arabalara yol veren otomobil sürücüsü, motosikletli geçtiği sırada hareket ederek, motosikletli sürücüye çarpıp yoluna devam etti... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:47+0300
2022-06-17T20:47+0300
2022-06-17T20:55+0300
türkiye
motosiklet
sürücü
kaza
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Kaza, 28 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi, Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü, ara yoldan çıkan araçlara yol vermek için cadde üzerinde duraksadı. Bu sırada araçlar yoluna devam ederken, motosikletli geçtiği sırada hareket edince, motosikletli ile küçük bir tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli yara almadan atlattı.
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motosiklet, sürücü, kaza
Sarıyer’de önünden geçen motosiklet sürücüsüne çarpan şahıs, yoluna devam etti
20:47 17.06.2022 (güncellendi: 20:55 17.06.2022) Abone ol
Sarıyer’de önünden geçen arabalara yol veren otomobil sürücüsü, motosikletli geçtiği sırada hareket ederek, motosikletli sürücüye çarpıp yoluna devam etti. Motosikletli kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
Kaza, 28 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi, Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü, ara yoldan çıkan araçlara yol vermek için cadde üzerinde duraksadı. Bu sırada araçlar yoluna devam ederken, motosikletli geçtiği sırada hareket edince, motosikletli ile küçük bir tartışma yaşadı.
Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli yara almadan atlattı.