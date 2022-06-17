Türkiye
CANLI | Putin: Batının politikası talancı sömürgeciliğinin aynısı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220617/tbmm-baskani-sentoptan-turkiye-ibaresinin-kullanilmasina-iliskin-genelge-1057566102.html
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge
TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Meclis'in faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge yayımlandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T18:51+0300
2022-06-17T18:51+0300
türkiye
mustafa şentop
türkiye
genelge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055141364_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_112ecd31b44ac528af879a0fbc50ed47.jpg
TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca yayımlanan "Türkiye İbaresinin Kullanımı" başlıklı genelge Meclis'in ilgili birimlerine gönderildi.Meclis Başkanı Şentop imzasıyla yayımlanan genelgede, "Devletimizin ve milletimizin kültür, medeniyet ve değerlerinin muhafaza edilmesi ve yüceltilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama, denetim ve temsil görevlerinin ifasına ilişkin her türlü faaliyet ve yazışmalarda, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki ifadesi yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055141364_71:0:971:675_1920x0_80_0_0_9f88b9e51db290b54ae4aae33e0f8c52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa şentop, türkiye, genelge

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge

18:51 17.06.2022
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Meclis'in faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge yayımlandı.
TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca yayımlanan "Türkiye İbaresinin Kullanımı" başlıklı genelge Meclis'in ilgili birimlerine gönderildi.
Meclis Başkanı Şentop imzasıyla yayımlanan genelgede, "Devletimizin ve milletimizin kültür, medeniyet ve değerlerinin muhafaza edilmesi ve yüceltilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama, denetim ve temsil görevlerinin ifasına ilişkin her türlü faaliyet ve yazışmalarda, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki ifadesi yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала