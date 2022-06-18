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https://tr.sputniknews.com/20220618/deutsche-bank-calisanlarin-mesajlarini-izleyecek-1057593037.html
Deutsche Bank çalışanların mesajlarını izleyecek
Deutsche Bank çalışanların mesajlarını izleyecek
Almanya’nın en büyük bankalarından Deustche Bank, çalışanlarının kurumsal telefonlarındaki mesajlaşmalarını izlemeye olanak verecek bir uygulamanın... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T15:46+0300
2022-06-18T15:46+0300
dünya
deutsche bank
almanya
bankacılık
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Financial Times'ın haberine göre, banka çalışanlarının kurumsal telefonlardaki mesajlaşmalarını, Whatsapp yazışmalarını izleyebilmek için ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen Movius adlı bir uygulamanın telefonlara yüklenmesini istedi.Haberde söz konusu uygulamanın çalışanların şahsi telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.Son dönemde farklı ülkelerdeki regülatörler bankacılık alanındaki ihlalleri tespit edebilmek adına bankacılarla müşterilerin arasındaki mesajlaşmalara odaklanmıştı. Geçen sene ABD'li JPMorgan, çalışanlarının kişisel cihazlarındaki yazışmalarını etkin bir şekilde kayıt altına alamadığı için 200 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.
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deutsche bank, almanya, bankacılık

Deutsche Bank çalışanların mesajlarını izleyecek

15:46 18.06.2022
© AP Photo / Natasha LivingstoneDeutsche Bank
Deutsche Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Natasha Livingstone
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Almanya’nın en büyük bankalarından Deustche Bank, çalışanlarının kurumsal telefonlarındaki mesajlaşmalarını izlemeye olanak verecek bir uygulamanın yüklenmesini istedi.
Financial Times'ın haberine göre, banka çalışanlarının kurumsal telefonlardaki mesajlaşmalarını, Whatsapp yazışmalarını izleyebilmek için ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen Movius adlı bir uygulamanın telefonlara yüklenmesini istedi.
Haberde söz konusu uygulamanın çalışanların şahsi telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.
Son dönemde farklı ülkelerdeki regülatörler bankacılık alanındaki ihlalleri tespit edebilmek adına bankacılarla müşterilerin arasındaki mesajlaşmalara odaklanmıştı. Geçen sene ABD'li JPMorgan, çalışanlarının kişisel cihazlarındaki yazışmalarını etkin bir şekilde kayıt altına alamadığı için 200 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.
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