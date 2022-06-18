https://tr.sputniknews.com/20220618/deutsche-bank-calisanlarin-mesajlarini-izleyecek-1057593037.html

Deutsche Bank çalışanların mesajlarını izleyecek

Deutsche Bank çalışanların mesajlarını izleyecek

Almanya’nın en büyük bankalarından Deustche Bank, çalışanlarının kurumsal telefonlarındaki mesajlaşmalarını izlemeye olanak verecek bir uygulamanın... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T15:46+0300

2022-06-18T15:46+0300

2022-06-18T15:46+0300

dünya

deutsche bank

almanya

bankacılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/31/1041743132_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_f24d9b61b6802ad9e624f8fd497dd5a1.jpg

Financial Times'ın haberine göre, banka çalışanlarının kurumsal telefonlardaki mesajlaşmalarını, Whatsapp yazışmalarını izleyebilmek için ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen Movius adlı bir uygulamanın telefonlara yüklenmesini istedi.Haberde söz konusu uygulamanın çalışanların şahsi telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.Son dönemde farklı ülkelerdeki regülatörler bankacılık alanındaki ihlalleri tespit edebilmek adına bankacılarla müşterilerin arasındaki mesajlaşmalara odaklanmıştı. Geçen sene ABD'li JPMorgan, çalışanlarının kişisel cihazlarındaki yazışmalarını etkin bir şekilde kayıt altına alamadığı için 200 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deutsche bank, almanya, bankacılık