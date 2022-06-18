https://tr.sputniknews.com/20220618/hindistandaki-sellerde-can-kaybi-32ye-yukseldi-1057601162.html

Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi

Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletlerindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T21:34+0300

2022-06-18T21:34+0300

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dünya

hindistan

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can kaybı

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Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), eyalette 28 ilçede devam eden sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.8 milyondan fazla kişinin de selden etkilendiğini bildirdi.Meghalaya Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (SDMAM) yetkilileri de eyalette 2 günde 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Assam'da selden etkilenen yaklaşık 3 bin bölgeden 108 bin 104 kişi yardım kamplarına sığındı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ile görüştüğünü belirterek, "Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum" açıklaması yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220522/hindistan-ve-bangladesteki-sel-heyelan-ve-firtinalarda-en-az-57-kisi-oldu-1056565042.html

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hindistan, sel, can kaybı