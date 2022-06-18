https://tr.sputniknews.com/20220618/naomi-osaka-sakatligi-nedeniyle-wimbledondan-cekildi-1057602023.html
Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi
Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi
Japon tenisçi Naomi Osaka, sol aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele edemeyecek. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T22:45+0300
2022-06-18T22:45+0300
2022-06-18T22:50+0300
spor
wimbledon
naomi osaka
sakatlık
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Twitter'dan yaptığı paylaşımda çim kortta çekilen bir fotoğrafına yer veren eski dünya bir numarası Osaka, "Aşil tendonum henüz iyileşmedi. Gelecek sefer görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.Geçen yıl depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık ikinci tur maçı öncesi turnuvadan çekilen Osaka, sonrasında nadiren kortlara çıkmıştı.İkişer Avustralya Açık ve ABD Açık olmak üzere tek kadınlarda 4 grand slam şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki tenisçi, geçen yıl da Wimbledon'a katılamamıştı.Dünya sıralamasında 43. basamağa kadar gerileyen Osaka, bu sezon katıldığı ilk iki grand slam turnuvasında Avustralya Açık'a üçüncü tur, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/djokovice-gore-rus-ve-belaruslu-teniscilerin-wimbledondan-men-edilmesi-yanlis-1056626952.html
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wimbledon, naomi osaka, sakatlık
Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi
22:45 18.06.2022 (güncellendi: 22:50 18.06.2022) Abone ol
Japon tenisçi Naomi Osaka, sol aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele edemeyecek.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda çim kortta çekilen bir fotoğrafına yer veren eski dünya bir numarası Osaka, "Aşil tendonum henüz iyileşmedi. Gelecek sefer görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık ikinci tur maçı öncesi turnuvadan çekilen Osaka, sonrasında nadiren kortlara çıkmıştı.
İkişer Avustralya Açık ve ABD Açık olmak üzere tek kadınlarda 4 grand slam şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki tenisçi, geçen yıl da Wimbledon'a katılamamıştı.
Dünya sıralamasında 43. basamağa kadar gerileyen Osaka, bu sezon katıldığı ilk iki grand slam turnuvasında Avustralya Açık'a üçüncü tur, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etmişti.