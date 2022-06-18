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Öğrenciler YKS'yi yorumladı: 'Ailem en kötü sanayiye gidersin dedi'
Öğrenciler YKS'yi yorumladı: 'Ailem en kötü sanayiye gidersin dedi'
Çok sayıda öğrencinin YKS maratonu başladı. Sınav öncesi mikrofon uzatılan öğrencilerin önceki yılların aksine kendilerine olan güvenleri dikkat çekti. O... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T11:03+0300
2022-06-18T11:12+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
sınav yerleri
röportaj
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Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan YKS'ye girdi. 3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu olan ve 165 dakika sürecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00’da başladı.Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler arasında heyecanlı olanlar olsa da büyük bir çoğunluğu bu heyecanı yaşamadığını ve kendinden emin olduğunu dile getirdi. Sınavdan önce çocuklarının sınav heyecanını yenmesi için yanlarında bulunan velilerin ise öğrencilerden daha heyecanlı olduğu görüldü.İkinci kez YKS’ye girecek kızını kamp sandalyeleri ile okulun önünde bekleyen Ayşegül Özsar Baytemir, “Kamp sandalyesiyle geldik süreç uzun olduğu için. Kızımız sınava girecek bugün. İstediği yeri kazanacağından çok eminim. Kendisi de emin sanıyorum. İnşallah hiçbirinin emekleri boşa gitmesin” dedi.İlk kez YKS’ye girecek olan Aslı, hedefinin hukuk fakültesi olduğunu belirterek, “Umarım istediğimi yaparım. Heyecanım orta seviye. Onun da sınav başlayınca geçeceğini düşünüyorum. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Babam burada bugün” diye konuştu.YKS’ye ilk kez giren 18 yaşındaki Ali ise, heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Ben hukuk istiyorum. Bütün sene bayağı bir çalıştım aslında. Karşılığını alacağım inşallah. Yıl boyunca eğlendim ama yine de stresliyim şu an. Çalıştım illa” ifadelerini kullandı.Moleküler biyoloji ve genetik hedefleyen Göktuğ Kunaç, “İlk girişim bu yıl. Hiç heyecanlı değilim. Rahatım. Moleküler biyoloji ve genetik hedefliyorum. Bu seneden beri istiyorum bu bölümü. İyi geçti. Çalıştım ama eğlenceden feragat etmedim ama. Sıkılınca saldım. Çok kasmadım. Rahatım. Heyecanlı da değilim. Başaracağım zaten. Başaramayacağım ihtimalini düşünmüyorum” dedi.İlk defa sınava gireceği için heyecanı olmadığını dile getiren Arda Bayan, “Girip çıkalım. Şekerimi alayım. Kalemimiz varmış bedava onu alayım diye geldik. Mühendislik hedefliyorum ama olmazsa da sağlık olsun. Hazırlandım diyemem tam. Dershane vardı ona gittim geldim. Ailemden bir baskı olmadı. Onlar da en kötü sanayiye gidersin dedi” ifadelerini kullandı.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, sınav yerleri, röportaj

Öğrenciler YKS'yi yorumladı: 'Ailem en kötü sanayiye gidersin dedi'

11:03 18.06.2022 (güncellendi: 11:12 18.06.2022)
© AALGS - YKS
LGS - YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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Çok sayıda öğrencinin YKS maratonu başladı. Sınav öncesi mikrofon uzatılan öğrencilerin önceki yılların aksine kendilerine olan güvenleri dikkat çekti. O adaylardan biri hiç heyecanlı olmadığını söylerken, Ailemden bir baskı olmadı. Onlar da en kötü sanayiye gidersin dedi” ifadelerini kullandı.
Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan YKS'ye girdi. 3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu olan ve 165 dakika sürecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00’da başladı.

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler arasında heyecanlı olanlar olsa da büyük bir çoğunluğu bu heyecanı yaşamadığını ve kendinden emin olduğunu dile getirdi. Sınavdan önce çocuklarının sınav heyecanını yenmesi için yanlarında bulunan velilerin ise öğrencilerden daha heyecanlı olduğu görüldü.

İkinci kez YKS’ye girecek kızını kamp sandalyeleri ile okulun önünde bekleyen Ayşegül Özsar Baytemir, “Kamp sandalyesiyle geldik süreç uzun olduğu için. Kızımız sınava girecek bugün. İstediği yeri kazanacağından çok eminim. Kendisi de emin sanıyorum. İnşallah hiçbirinin emekleri boşa gitmesin” dedi.
İlk kez YKS’ye girecek olan Aslı, hedefinin hukuk fakültesi olduğunu belirterek, “Umarım istediğimi yaparım. Heyecanım orta seviye. Onun da sınav başlayınca geçeceğini düşünüyorum. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Babam burada bugün” diye konuştu.
YKS’ye ilk kez giren 18 yaşındaki Ali ise, heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Ben hukuk istiyorum. Bütün sene bayağı bir çalıştım aslında. Karşılığını alacağım inşallah. Yıl boyunca eğlendim ama yine de stresliyim şu an. Çalıştım illa” ifadelerini kullandı.
Moleküler biyoloji ve genetik hedefleyen Göktuğ Kunaç, “İlk girişim bu yıl. Hiç heyecanlı değilim. Rahatım. Moleküler biyoloji ve genetik hedefliyorum. Bu seneden beri istiyorum bu bölümü. İyi geçti. Çalıştım ama eğlenceden feragat etmedim ama. Sıkılınca saldım. Çok kasmadım. Rahatım. Heyecanlı da değilim. Başaracağım zaten. Başaramayacağım ihtimalini düşünmüyorum” dedi.
İlk defa sınava gireceği için heyecanı olmadığını dile getiren Arda Bayan, “Girip çıkalım. Şekerimi alayım. Kalemimiz varmış bedava onu alayım diye geldik. Mühendislik hedefliyorum ama olmazsa da sağlık olsun. Hazırlandım diyemem tam. Dershane vardı ona gittim geldim. Ailemden bir baskı olmadı. Onlar da en kötü sanayiye gidersin dedi” ifadelerini kullandı.
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