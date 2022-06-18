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https://tr.sputniknews.com/20220618/yeni-safak-yazari-olasi-bir-iktidar-degisikliginde-hdpye-hangi-bakanliklar-teslim-edilecek-1057588087.html
Yeni Şafak yazarı: Olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek?
Yeni Şafak yazarı: Olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek?
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Türkiye’de olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek? Hangi bakanlıklar teslim edilirse... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T09:27+0300
2022-06-18T09:27+0300
politika
ismail kılıçarslan
yeni şafak
ekrem imamoğlu
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
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Kılıçarslan, "Çanakkale geçilir mi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:"Bir süredir sanal ortamda 2023’te olası bir iktidar değişikliğinde kabinede hangi isimleri görmek istediklerini paylaşıyor insanlar. İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık’ın ismini gördüm bu listelerden birinde. Hani, yönettiği belediyenin bodrumunda örgüt üyesi çalışanından tokat yediği iddia edilen Sırrı Sakık. Hani 'Mustafa Kemalin askerleriyiz' diyenlere 'onlar it sürüsüdür' diyen Sırrı Sakık.Sırrı Sakık 'içişleri bakanı olabilir' demiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Fakat bu zeminde olmaması için bir sebep de yok. Soru şu yani: Türkiye’de olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek? Hangi bakanlıklar teslim edilirse Çanakkale 'geçilmez' kalmaya devam edecek? Yunan devrimcilerin direnişine bin selam yollayan, geberip giden Hasan komutanına 'ölümsüzdür' diyen Canan Kaftancıoğlu ile mi sürdürülecek Çanakkale’nin geçilmezliği? Dahası, Türkiye’nin geleneksel Yunanistan politikasının tam karşısına konumlanıp 'bık bık' eden Ekrem mi Çanakkale’nin geçilmez olduğunu garanti altına alacak?"
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ismail kılıçarslan, yeni şafak, ekrem imamoğlu, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)

Yeni Şafak yazarı: Olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek?

09:27 18.06.2022
© Sakarya Belediyesi İsmail Kılıçarslan
İsmail Kılıçarslan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© Sakarya Belediyesi
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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Türkiye’de olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek? Hangi bakanlıklar teslim edilirse Çanakkale 'geçilmez' kalmaya devam edecek?" diye sordu.
Kılıçarslan, "Çanakkale geçilir mi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
"Bir süredir sanal ortamda 2023’te olası bir iktidar değişikliğinde kabinede hangi isimleri görmek istediklerini paylaşıyor insanlar. İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık’ın ismini gördüm bu listelerden birinde. Hani, yönettiği belediyenin bodrumunda örgüt üyesi çalışanından tokat yediği iddia edilen Sırrı Sakık. Hani 'Mustafa Kemalin askerleriyiz' diyenlere 'onlar it sürüsüdür' diyen Sırrı Sakık.
Sırrı Sakık 'içişleri bakanı olabilir' demiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Fakat bu zeminde olmaması için bir sebep de yok. Soru şu yani: Türkiye’de olası bir iktidar değişikliğinde HDP’ye hangi bakanlıklar teslim edilecek? Hangi bakanlıklar teslim edilirse Çanakkale 'geçilmez' kalmaya devam edecek? Yunan devrimcilerin direnişine bin selam yollayan, geberip giden Hasan komutanına 'ölümsüzdür' diyen Canan Kaftancıoğlu ile mi sürdürülecek Çanakkale’nin geçilmezliği? Dahası, Türkiye’nin geleneksel Yunanistan politikasının tam karşısına konumlanıp 'bık bık' eden Ekrem mi Çanakkale’nin geçilmez olduğunu garanti altına alacak?"
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