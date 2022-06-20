https://tr.sputniknews.com/20220620/fransanin-normandiya-kiyilarini-firtina-vurdu-1-olu-5-yarali-1057628060.html
Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Fransa’nın Normandiya bölgesindeki kıyı şeridini vuran fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T00:47+0300
2022-06-20T00:47+0300
2022-06-20T00:50+0300
dünya
fransa
fırtına
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Fransa’nın Normandiya bölgesinde yer alan Calvados kentini fırtına vurdu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle, 1 sörfçü hayatını kaybederken, 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Fırtınanın vurduğu bölgede 30 derece olan hava sıcaklığı birkaç dakika içinde yaklaşık 15 derece düştü. Şiddetli rüzgarlar, Deauville, Villers-sur-Mer, Ouistreham ve Trouville sahil beldelerinde etkili olurken, sahil kesiminde bulunan halk panikle bölgeden kaçtı.Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Granturco, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, bazı evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.Yetkililer ayrıca, Deauville kıyılarında kaybolan bir kişiyi aramak için aram-kurtarma ekibi ve bir helikopter gönderildiğini belirtti.
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fransa, fırtına
Fransa’nın Normandiya kıyılarını fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
00:47 20.06.2022 (güncellendi: 00:50 20.06.2022) Abone ol
Fransa’nın Normandiya bölgesindeki kıyı şeridini vuran fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Fransa’nın Normandiya bölgesinde yer alan Calvados kentini fırtına vurdu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle, 1 sörfçü hayatını kaybederken, 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Fırtınanın vurduğu bölgede 30 derece olan hava sıcaklığı birkaç dakika içinde yaklaşık 15 derece düştü.
Şiddetli rüzgarlar, Deauville, Villers-sur-Mer, Ouistreham ve Trouville sahil beldelerinde etkili olurken, sahil kesiminde bulunan halk panikle bölgeden kaçtı.
Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Granturco, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, bazı evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.
Yetkililer ayrıca, Deauville kıyılarında kaybolan bir kişiyi aramak için aram-kurtarma ekibi ve bir helikopter gönderildiğini belirtti.