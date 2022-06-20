https://tr.sputniknews.com/20220620/korsan-takside-infaz-trafik-isiginda-arkadaki-aractan-inip-kursunladilar-1057641706.html

Korsan takside infaz: Trafik ışığında arkadaki araçtan inip, kurşunladılar

Korsan takside infaz: Trafik ışığında arkadaki araçtan inip, kurşunladılar

İstanbul Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksi, arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından kurşunlandı. Saldırıda arka koltukta oturan Oğuz Bora... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T12:17+0300

2022-06-20T12:17+0300

2022-06-20T12:17+0300

yaşam

türkiye

istanbul

korsan taksi

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, trafik ışıklarında duran korsan taksiye düzenlenen silahlı saldırıda arka koltukta oturan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti.Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Korsan taksi şoförünün ifadesi alındıAvcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu.Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi. Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.

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türkiye, istanbul, korsan taksi