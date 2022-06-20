https://tr.sputniknews.com/20220620/korsan-takside-infaz-trafik-isiginda-arkadaki-aractan-inip-kursunladilar-1057641706.html
Korsan takside infaz: Trafik ışığında arkadaki araçtan inip, kurşunladılar
Korsan takside infaz: Trafik ışığında arkadaki araçtan inip, kurşunladılar
İstanbul Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksi, arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından kurşunlandı. Saldırıda arka koltukta oturan Oğuz Bora... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:17+0300
2022-06-20T12:17+0300
2022-06-20T12:17+0300
yaşam
türkiye
istanbul
korsan taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057642283_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_519b645c328c490a9e2122ce2b05f990.jpg
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, trafik ışıklarında duran korsan taksiye düzenlenen silahlı saldırıda arka koltukta oturan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti.Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Korsan taksi şoförünün ifadesi alındıAvcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu.Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi. Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057642283_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_63a1f7a728cc59b7d6536926bc0eec80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, korsan taksi
Korsan takside infaz: Trafik ışığında arkadaki araçtan inip, kurşunladılar
Abone ol
İstanbul Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksi, arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından kurşunlandı. Saldırıda arka koltukta oturan Oğuz Bora Tunç ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına Tunç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öldürülen Tunç ile kimlikleri belirlenen saldırganların çok sayıda suç kaydı tespit edildi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, trafik ışıklarında duran korsan taksiye düzenlenen silahlı saldırıda arka koltukta oturan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı.
34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Korsan taksi şoförünün ifadesi alındı
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.
Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu.
Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi. Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.