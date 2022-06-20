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Manisa'da halı saha maçında kavga: 2 yaralı
Manisa'da halı saha maçında kavga: 2 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T03:54+0300
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türkiye
manisa
halı saha
halı saha maçı
kavga
bıçaklı kavga
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5.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı. 75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 22 yaşındaki M.Y. ile 20 yaşındaki R.E, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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manisa, halı saha, halı saha maçı, kavga, bıçaklı kavga

Manisa'da halı saha maçında kavga: 2 yaralı

03:54 20.06.2022 (güncellendi: 03:55 20.06.2022)
© DHAManisa'da halı saha maçında kavga
Manisa'da halı saha maçında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© DHA
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
5.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı. 75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı.
Kavgada bıçakla yaralanan 22 yaşındaki M.Y. ile 20 yaşındaki R.E, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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