https://tr.sputniknews.com/20220620/manisada-hali-saha-macinda-kavga-2-yarali-1057631101.html

Manisa'da halı saha maçında kavga: 2 yaralı

Manisa'da halı saha maçında kavga: 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

manisa

halı saha

halı saha maçı

kavga

bıçaklı kavga

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5.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı. 75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 5302 Sokak'taki halı sahada maç yapan iki grup arasında, kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 22 yaşındaki M.Y. ile 20 yaşındaki R.E, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

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manisa, halı saha, halı saha maçı, kavga, bıçaklı kavga