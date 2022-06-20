Milletvekili-polis atışmasına konu olan kafenin sahibi: Siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum?

Türkiye’de bana neden böyle davranıldığını bilmiyorum ama İngiltere ve Hollanda’da bir sürü arkadaşlarım var telefon açıp onlara yaşananları anlatıp, onların da aynı sorunları yaşayıp yaşamadığını merak ettim ama oradakiler hiç böyle sorunlarla karşılaşmıyorlarmış. Eğer böyle devam edecekse bizde kafeyi kapatmak zorunda kalabiliriz. Bugün destek olmak amaçlı müşteri olarak çok fazla Türk geldi, onlara teşekkür ederim. Ben siyahi olduğum için mi bunları yaşıyorum? Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Allah bizi böyle yaratmış. Neden ben siyah yarattın diye soramam, ben kendi rengimden memnunum. Siyah olmam Türkiye’de rahatsız edici olabilir mi bilemiyorum.‘’