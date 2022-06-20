https://tr.sputniknews.com/20220620/milletvekili-polis-atismasina-konu-olan-kafenin-sahibi-siyah-oldugum-icin-mi-bunlari-yasiyorum-1057673291.html
Milletvekili-polis atışmasına konu olan kafenin sahibi: Siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum?
Milletvekili-polis atışmasına konu olan kafenin sahibi: Siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum?
Ankara Kızılay'da Saab Cafe’nin sahibi Mesaret Karakaya "Allah beni böyle yaratmış, Siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum?" dedi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T22:35+0300
2022-06-20T22:35+0300
2022-06-20T22:39+0300
kızılay
radyo
kafe
akşam postasi
mustafa yeneroğlu
polis
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İsmini ve tabelasını defalarca değiştirmek zorunda kalan Ankara'daki Saab Kafe’nin yeni tabelası da zorla beyaza boyanmış, Deva Partili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.Kafenin sahibi Mesaret Karakaya, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Karakaya, ‘’Ben siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum? Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Allah bizi böyle yaratmış. Neden beni siyah yarattın diye soramam, ben kendi rengimden memnunum’’ dedi.Etiyopya asıllı Mesaret Karakaya’nın açıklamalarından satırbaşları:'Kapatmak zorunda kalacağız'
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Atilla Güner
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
kızılay, radyo, kafe, mustafa yeneroğlu, polis
Milletvekili-polis atışmasına konu olan kafenin sahibi: Siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum?
22:35 20.06.2022 (güncellendi: 22:39 20.06.2022) Abone ol
Ankara Kızılay'da Saab Cafe’nin sahibi Mesaret Karakaya "Allah beni böyle yaratmış, Siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum?" dedi.
İsmini ve tabelasını defalarca değiştirmek zorunda kalan Ankara'daki Saab Kafe’nin yeni tabelası da zorla beyaza boyanmış, Deva Partili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.
Kafenin sahibi Mesaret Karakaya, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Karakaya, ‘’Ben siyah olduğum için mi bunları yaşıyorum? Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Allah bizi böyle yaratmış. Neden beni siyah yarattın diye soramam, ben kendi rengimden memnunum’’ dedi.
Etiyopya asıllı Mesaret Karakaya’nın açıklamalarından satırbaşları:
‘’Eşim Türk ben aslen Etiyopyalıyım. 10 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. 6 yıl önce vatandaşlık alma hakkım vardı ve vatandaş oldum. İşlettiğimiz mekanın ismi öncede ‘Somali Sofrası’ idi polisler ismini değiştireceksiniz dediler ismini ‘Güzelyurt sofrası’ yaptık. Belirli süre sonra tekrar aynı şeyleri yaşadık. Polisler yabancı isim istemediklerini söylediler. ‘Saab cafe’ tabelasını Afrika renklerine benzeyen boyalarla boyamıştık ama o da olmadı beyaza boyamamızı istediler. Tabelamız şu an bembeyaz duruyor. Burada sadece bize değil daha önce başka kafelere de aynı şeyleri yapmışlar.. Onlar polisin baskısına dayanamayınca mekanları kapatıp gitmişler.
'Kapatmak zorunda kalacağız'
Türkiye’de bana neden böyle davranıldığını bilmiyorum ama İngiltere ve Hollanda’da bir sürü arkadaşlarım var telefon açıp onlara yaşananları anlatıp, onların da aynı sorunları yaşayıp yaşamadığını merak ettim ama oradakiler hiç böyle sorunlarla karşılaşmıyorlarmış. Eğer böyle devam edecekse bizde kafeyi kapatmak zorunda kalabiliriz. Bugün destek olmak amaçlı müşteri olarak çok fazla Türk geldi, onlara teşekkür ederim. Ben siyahi olduğum için mi bunları yaşıyorum? Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Allah bizi böyle yaratmış. Neden ben siyah yarattın diye soramam, ben kendi rengimden memnunum. Siyah olmam Türkiye’de rahatsız edici olabilir mi bilemiyorum.‘’