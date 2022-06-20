https://tr.sputniknews.com/20220620/oscar-odullu-yonetmen-haggis-cinsel-taciz-suclamasiyla-gozaltinda--1057639978.html

Oscar ödüllü yönetmen Haggis cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında

Oscar ödüllü yönetmen Haggis cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında

2006'da 'Çarpışma' filmiyle Oscar ödülüne uzanan Kanadalı yönetmen- senarist Haggis, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine İtalya'da... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T11:36+0300

2022-06-20T11:36+0300

2022-06-20T11:38+0300

dünya

italya

yönetmen

oscar

cinsel saldırı

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Oscar ve Emmy ödüllü yönetmen Paul Haggis, İtalya'nın güneyinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dün gözaltına alındı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 69 yaşındaki Kanadalı yönetmen yarın Ostuni kentinde başlayacak bir festival için İtalya'da bulunuyordu. Haggis'in avukatı Priya Chaudhry, yönetmenin tamamen masum olduğunu savundu ve yetkililerle işbirliği yapmaktan kaçınmayacaklarının altını çizdi. Festival organizatörlerinden yapılan açıklamada da Haggis'in festivaldeki katılımının iptal edileceğini duyuruldu.Senarist ve yönetmen Haggis, 2006 yılında 'Çarpışma' filmi ile En İyi Senaryo dalında Oscar ödülü almıştı. Haggis yine Oscar ödüllü Clint Eastwood filmi 'Milyon Dolarlık Bebek'in de senaristleri arasında yer alıyordu.

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