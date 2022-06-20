https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html

Pınar Gültekin davasında karar çıktı: Mahkeme Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi

Pınar Gültekin davasında karar çıktı: Mahkeme Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı için önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına verildi. Sonra... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T15:11+0300

2022-06-20T15:11+0300

2022-06-20T15:39+0300

türkiye

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı 13. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.Suça iştirakle yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için de aynı ceza talep edildi.Daha önceki duruşmalarda Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski eşine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiaları yöneltilmişti.13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi.Gültekin ailesinin avukatı: Bugün burada hukuk öldüGültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor" dedi.Ne olmuştu?Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

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