https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html
Pınar Gültekin davasında karar çıktı: Mahkeme Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi
Pınar Gültekin davasında karar çıktı: Mahkeme Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı için önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına verildi. Sonra... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:11+0300
2022-06-20T15:11+0300
2022-06-20T15:39+0300
türkiye
kadına şiddet
kadın cinayeti
pınar gültekin
mahkeme
dava
cemal metin avcı
kadın cinayetleri
kadın hakları
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı 13. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.Suça iştirakle yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için de aynı ceza talep edildi.Daha önceki duruşmalarda Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski eşine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiaları yöneltilmişti.13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi.Gültekin ailesinin avukatı: Bugün burada hukuk öldüGültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor" dedi.Ne olmuştu?Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
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kadına şiddet, kadın cinayeti, pınar gültekin, mahkeme, dava, cemal metin avcı, kadın cinayetleri, kadın hakları
Pınar Gültekin davasında karar çıktı: Mahkeme Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi
15:11 20.06.2022 (güncellendi: 15:39 20.06.2022) Abone ol
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı için önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına verildi. Sonra da mahkeme ''haksız tahrik' olduğuna karar vererek tutuklu sanık Metin Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı 13. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.
Suça iştirakle yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için de aynı ceza talep edildi.
Daha önceki duruşmalarda Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski eşine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiaları yöneltilmişti.
13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi.
Gültekin ailesinin avukatı: Bugün burada hukuk öldü
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor" dedi.
Ne olmuştu?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.