Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parçayı ailesine verdi

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De Croo, "Bu acı verici ve nahoş gerçek bugün söylenmeli. Belçikalı bakanlar, diplomatlar, memurlar veya askerler belki Patrice Lumumba'nın öldürülmesine yönelik bir niyet taşımıyordu. Bunu ispatlayacak bir kanıt bulunamadı. Ancak Lumumba'nın (öldürüldüğü) Katanga'ya gönderilmesinin onun hayatını tehlikeye atacağını bilmeleri gerekirdi. İdam edildiği yere gönderilmesi için yapılan yardım talebini geri çevirebilirlerdi. Bunu görmemeyi, harekete geçmemeyi tercih ettiler" dedi.

Belçika'nın ahlaki sorumluluğunu kabul ettiğini belirten De Croo, "Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum" diye konuştu.