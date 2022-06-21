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Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parçayı ailesine verdi
Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parçayı ailesine verdi
Belçikalı bir görevlinin 1961'den beri sakladığı, yıllar sonra ortaya çıkan Başbakan Lumumba'ya ait tek dişin aileye iadesi için tören düzenlendi. Belçika... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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фото, belçika, özür, başbakan, demokratik kongo cumhuriyeti

Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parçayı ailesine verdi

09:36 21.06.2022 (güncellendi: 09:42 21.06.2022)
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Belçikalı bir görevlinin 1961'den beri sakladığı, yıllar sonra ortaya çıkan Başbakan Lumumba'ya ait tek dişin aileye iadesi için tören düzenlendi. Belçika hükümeti aileden bir kez daha özür diledi.
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK

Belçika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan bir dişini ailesine iade etti.

Belçika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti&#x27;nin (KDC) 1961&#x27;de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba&#x27;nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan bir dişini ailesine iade etti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK

Belçika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan bir dişini ailesine iade etti.

© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK

Lumumba'dan kalan parçanın iadesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda tören düzenlendi.

Lumumba'nın ailesi, KDC Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde ve BelçikaBaşbakanı Alexander De Croo başta olmak üzere birçokBelçikalı yetkilinin katıldığı tören televizyonlardan canlı yayımlandı.

Lumumba&#x27;dan kalan parçanın iadesi için Belçika&#x27;nın başkenti Brüksel&#x27;deki Egmont Sarayı&#x27;nda tören düzenlendi.Lumumba&#x27;nın ailesi, KDC Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde ve BelçikaBaşbakanı Alexander De Croo başta olmak üzere birçokBelçikalı yetkilinin katıldığı tören televizyonlardan canlı yayımlandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK

Lumumba'dan kalan parçanın iadesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda tören düzenlendi.

Lumumba'nın ailesi, KDC Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde ve BelçikaBaşbakanı Alexander De Croo başta olmak üzere birçokBelçikalı yetkilinin katıldığı tören televizyonlardan canlı yayımlandı.

© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK

Lumumba'nın dişi bir kutu içinde BelçikaFederal Başsavcısı Frederic Van Leeuw tarafından aileye teslim edildi. Kutuyu Lumumba'nın oğlu aldı. Lumumba ailesi daha sonraBelçikaKralı Philippe ile de görüştü.

İlk Başbakan Lumumba'dan kalan son parça, ailesi tarafından ülkesine götürülecek. KDC'de sembolik bir cenaze töreni düzenlenecek ve ülkede 3 gün yas ilan edilecek.

Lumumba&#x27;nın dişi bir kutu içinde BelçikaFederal Başsavcısı Frederic Van Leeuw tarafından aileye teslim edildi. Kutuyu Lumumba&#x27;nın oğlu aldı. Lumumba ailesi daha sonraBelçikaKralı Philippe ile de görüştü.İlk Başbakan Lumumba&#x27;dan kalan son parça, ailesi tarafından ülkesine götürülecek. KDC&#x27;de sembolik bir cenaze töreni düzenlenecek ve ülkede 3 gün yas ilan edilecek. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK

Lumumba'nın dişi bir kutu içinde BelçikaFederal Başsavcısı Frederic Van Leeuw tarafından aileye teslim edildi. Kutuyu Lumumba'nın oğlu aldı. Lumumba ailesi daha sonraBelçikaKralı Philippe ile de görüştü.

İlk Başbakan Lumumba'dan kalan son parça, ailesi tarafından ülkesine götürülecek. KDC'de sembolik bir cenaze töreni düzenlenecek ve ülkede 3 gün yas ilan edilecek.

© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

BelçikaBaşbakanı De Croo, Lumumba'nın öldürülmesine yol açan olaylarla ilgili olarak o dönem iktidarda olan hükümetin bazı bakanlarının "ahlaki sorumluluğu" bulunduğunu söyledi.

BelçikaBaşbakanı De Croo, Lumumba&#x27;nın öldürülmesine yol açan olaylarla ilgili olarak o dönem iktidarda olan hükümetin bazı bakanlarının &quot;ahlaki sorumluluğu&quot; bulunduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

BelçikaBaşbakanı De Croo, Lumumba'nın öldürülmesine yol açan olaylarla ilgili olarak o dönem iktidarda olan hükümetin bazı bakanlarının "ahlaki sorumluluğu" bulunduğunu söyledi.

© AFP 2022 / OLIVIER MATTHYS

De Croo, "Bu acı verici ve nahoş gerçek bugün söylenmeli. Belçikalı bakanlar, diplomatlar, memurlar veya askerler belki Patrice Lumumba'nın öldürülmesine yönelik bir niyet taşımıyordu. Bunu ispatlayacak bir kanıt bulunamadı. Ancak Lumumba'nın (öldürüldüğü) Katanga'ya gönderilmesinin onun hayatını tehlikeye atacağını bilmeleri gerekirdi. İdam edildiği yere gönderilmesi için yapılan yardım talebini geri çevirebilirlerdi. Bunu görmemeyi, harekete geçmemeyi tercih ettiler" dedi.

Belçika'nın ahlaki sorumluluğunu kabul ettiğini belirten De Croo, "Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum" diye konuştu.

De Croo, &quot;Bu acı verici ve nahoş gerçek bugün söylenmeli. Belçikalı bakanlar, diplomatlar, memurlar veya askerler belki Patrice Lumumba&#x27;nın öldürülmesine yönelik bir niyet taşımıyordu. Bunu ispatlayacak bir kanıt bulunamadı. Ancak Lumumba&#x27;nın (öldürüldüğü) Katanga&#x27;ya gönderilmesinin onun hayatını tehlikeye atacağını bilmeleri gerekirdi. İdam edildiği yere gönderilmesi için yapılan yardım talebini geri çevirebilirlerdi. Bunu görmemeyi, harekete geçmemeyi tercih ettiler&quot; dedi.Belçika&#x27;nın ahlaki sorumluluğunu kabul ettiğini belirten De Croo, &quot;Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / OLIVIER MATTHYS

De Croo, "Bu acı verici ve nahoş gerçek bugün söylenmeli. Belçikalı bakanlar, diplomatlar, memurlar veya askerler belki Patrice Lumumba'nın öldürülmesine yönelik bir niyet taşımıyordu. Bunu ispatlayacak bir kanıt bulunamadı. Ancak Lumumba'nın (öldürüldüğü) Katanga'ya gönderilmesinin onun hayatını tehlikeye atacağını bilmeleri gerekirdi. İdam edildiği yere gönderilmesi için yapılan yardım talebini geri çevirebilirlerdi. Bunu görmemeyi, harekete geçmemeyi tercih ettiler" dedi.

Belçika'nın ahlaki sorumluluğunu kabul ettiğini belirten De Croo, "Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum" diye konuştu.

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