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https://tr.sputniknews.com/20220621/bilim-insanlari-nadir-bulunan-kuslari-kacak-avcilara-karsi-korumak-amaciyla-dovme-yapti-1057726568.html
Rus bilim insanları, nadir bulunan kuşları kaçak avcılardan korumak için onlara 'SOS' dövmesi yaptı
Rus bilim insanları, nadir bulunan kuşları kaçak avcılardan korumak için onlara 'SOS' dövmesi yaptı
Rusya Yırtıcı Kuş Araştırma ve Koruma Ağı’ndan kuşbilimciler, birkaç yıldır Altay’daki ulu doğanların popülasyonunu artırmaya yönelik bir projeyi hayata... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:57+0300
2022-06-21T23:06+0300
yaşam
avcılık
kuş
rusya
dövme
kaçak avcılık
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Moskova’nın Vitasfera Nadir Kuş Merkezi’nde ilkbaharda doğan 8 ulu doğan yavrusu Güney Sibirya’daki yabani kuşların yuvalarına bırakıldı. Yavrular bu yuvalarda büyüyerek vahşi doğaya adapte olacak.Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Altaylı ulu doğanların neredeyse tamamnı kaçak avcılar tarafından yakalanarak hapsedilmiş durumda. Bu kuş türü, eşsiz koyu renklerinden dolayı karaborsada büyük rağbet görüyor. Bu nedenle bilim insanları, doğanların çekiciliğini avcılar için azaltmanın yolunu buldu. Yavrulara, yuvalara bırakılmadan önce özel bir dövme yapıldı. Novosibirsk Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nden gönüllüler, her bir kuşun gaga bölgesine ve ayaklarına SOS yazısının dövmesini yaptı. Mesele şu ki, dövmeler, potansiyel alıcılar için önemli olan kuşların görünümünü bozuyor. Avcıların, bu tür “bozulmuş” kuşları satamayacağından 'salıvereceği' düşünülüyor.“Dövme fikrinin en azından bu sekiz kuşu kurtaracağını düşünüyorum” diyen Kuşbilimci Yelena Şnayder, SOS yazısının, sıradan dövme makinesiyle yapıldığını belirterek, kuşların acı çekmediğinin altını çizdi.SOS yazısının, sıradan dövme makinesiyle yapıldığını belirten bilim insanları, kuşların acı çekmediğinin altını çizdi.
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avcılık, kuş, rusya, dövme, kaçak avcılık

Rus bilim insanları, nadir bulunan kuşları kaçak avcılardan korumak için onlara 'SOS' dövmesi yaptı

22:57 21.06.2022 (güncellendi: 23:06 21.06.2022)
© KommersantBilim insanları, nadir bulunan kuşları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla dövme yaptı
Bilim insanları, nadir bulunan kuşları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla dövme yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Kommersant
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Rusya Yırtıcı Kuş Araştırma ve Koruma Ağı’ndan kuşbilimciler, birkaç yıldır Altay’daki ulu doğanların popülasyonunu artırmaya yönelik bir projeyi hayata geçiriyor. Eşsiz koyu renklerinden dolayı karaborsada rağbet gören bu türü korumak için gönüllüler, her bir kuşun gaga bölgesine ve ayaklarına SOS dövmesi yaptı.
Moskova’nın Vitasfera Nadir Kuş Merkezi’nde ilkbaharda doğan 8 ulu doğan yavrusu Güney Sibirya’daki yabani kuşların yuvalarına bırakıldı. Yavrular bu yuvalarda büyüyerek vahşi doğaya adapte olacak.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Altaylı ulu doğanların neredeyse tamamnı kaçak avcılar tarafından yakalanarak hapsedilmiş durumda. Bu kuş türü, eşsiz koyu renklerinden dolayı karaborsada büyük rağbet görüyor. Bu nedenle bilim insanları, doğanların çekiciliğini avcılar için azaltmanın yolunu buldu.

Yavrulara, yuvalara bırakılmadan önce özel bir dövme yapıldı.

Novosibirsk Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nden gönüllüler, her bir kuşun gaga bölgesine ve ayaklarına SOS yazısının dövmesini yaptı. Mesele şu ki, dövmeler, potansiyel alıcılar için önemli olan kuşların görünümünü bozuyor. Avcıların, bu tür “bozulmuş” kuşları satamayacağından 'salıvereceği' düşünülüyor.

“Dövme fikrinin en azından bu sekiz kuşu kurtaracağını düşünüyorum” diyen Kuşbilimci Yelena Şnayder, SOS yazısının, sıradan dövme makinesiyle yapıldığını belirterek, kuşların acı çekmediğinin altını çizdi.
SOS yazısının, sıradan dövme makinesiyle yapıldığını belirten bilim insanları, kuşların acı çekmediğinin altını çizdi.
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