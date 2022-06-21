https://tr.sputniknews.com/20220621/derede-balik-avlarken-elektrik-akimina-kapilan-2-kuzen-hayatini-kaybetti-arkadaslari-tedavi-altinda-1057728329.html
Derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kuzen hayatını kaybetti, bir kişi tedavi altında
Derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kuzen hayatını kaybetti, bir kişi tedavi altında
Ordu'nun Korgan ilçesinde dereye elektrik vererek balık avladıkları sırada akıma kapılan kuzenler 25 yaşındaki Oğuzhan Berber ve 21 yaşındaki Cihan Berber... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T23:32+0300
2022-06-21T23:32+0300
2022-06-21T23:37+0300
dere
türkiye
elektrik
balık tutmak
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Kuzenler Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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dere, elektrik, balık tutmak
Derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kuzen hayatını kaybetti, bir kişi tedavi altında
23:32 21.06.2022 (güncellendi: 23:37 21.06.2022) Abone ol
Ordu'nun Korgan ilçesinde dereye elektrik vererek balık avladıkları sırada akıma kapılan kuzenler 25 yaşındaki Oğuzhan Berber ve 21 yaşındaki Cihan Berber hayatını kaybetti, arkadaşları Mehmet Güldür yaralandı.
Kuzenler Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı.
Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.