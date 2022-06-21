https://tr.sputniknews.com/20220621/dunyanin-en-buyuk-tatli-su-baligi-yakalandi-1057685921.html
Dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı
Dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı
Bilinen en büyük tatlı su balığı, Asya ülkesi Kamboçya'da bulunan Mekong nehrinde yakalandı: 300 kg ağırlığındaki bir vatoz balığı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T09:59+0300
2022-06-21T09:59+0300
2022-06-21T10:00+0300
yaşam
kamboçya
vatoz
balık
tatlı su rezervi
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Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan ama avlanma, barajlar ve kirlilik yüzünden ekosistemi tehdit altında olan, Tibet Platosu'ndan Çin, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'a akan nehirde bulunan balık için bilim insanları şunları söyledi: "Altı kıtadaki nehir ve göllerde 20 yıldır süren büyük balık arayışımızda bu vatoz balığı karşımıza çıkan ya da kayıtlara geçmiş en büyük tatlı su balığı." Bilim insanları aynı zamanda bu balığa denk gelmelerinin nehrin durumu açısından da umut verici olduğunu söylüyor. Dünyanın en büyük tatlı su balıklarına dair tutulan bir veri tabanı yok. Ancak bir önceki rekorun 293 kg ile 2005'te Tayland'da yakalanan Mekong dev kedi balığı olduğu biliniyor. 13 Haziran'da Koh Preah adasındaki bir balıkçının ağlarına takılması ve araştırmacılara haber vermesiyle varlığından haberdar olunan vatoz ise 3.98 metre uzunluğunda ve 2.2 m genişliğinde. Yerel dilde 'dolunay' anlamına gelen 'Boramy' olarak bilinen balık, takip edilebilmesi için çip takıldıktan sonra doğaya geri bırakıldı.
kamboçya
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kamboçya, vatoz, balık, tatlı su rezervi
Dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı
09:59 21.06.2022 (güncellendi: 10:00 21.06.2022) Abone ol
Bilinen en büyük tatlı su balığı, Asya ülkesi Kamboçya'da bulunan Mekong nehrinde yakalandı: 300 kg ağırlığındaki bir vatoz balığı.
Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan ama avlanma, barajlar ve kirlilik yüzünden ekosistemi tehdit altında olan, Tibet Platosu'ndan Çin, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'a akan nehirde bulunan balık için bilim insanları şunları söyledi: "Altı kıtadaki nehir ve göllerde 20 yıldır süren büyük balık arayışımızda bu vatoz balığı karşımıza çıkan ya da kayıtlara geçmiş en büyük tatlı su balığı."
Bilim insanları aynı zamanda bu balığa denk gelmelerinin nehrin durumu açısından da umut verici olduğunu söylüyor.
Dünyanın en büyük tatlı su balıklarına dair tutulan bir veri tabanı yok. Ancak bir önceki rekorun 293 kg ile 2005'te Tayland'da yakalanan Mekong dev kedi balığı olduğu biliniyor.
13 Haziran'da Koh Preah adasındaki bir balıkçının ağlarına takılması ve araştırmacılara haber vermesiyle varlığından haberdar olunan vatoz ise 3.98 metre uzunluğunda ve 2.2 m genişliğinde.
Yerel dilde 'dolunay' anlamına gelen 'Boramy' olarak bilinen balık, takip edilebilmesi için çip takıldıktan sonra doğaya geri bırakıldı.