https://tr.sputniknews.com/20220621/ekonomist-erbastan-faiz-yorumu-indirim-surpriz-olur-gelebilir-1057697432.html

Ekonomist Erbaş’tan faiz yorumu: İndirim sürpriz olur, gelebilir

Ekonomist Erbaş’tan faiz yorumu: İndirim sürpriz olur, gelebilir

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı için " Sayın Başkan’ın açıklamalarından bu toplantıda olmasa... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T13:35+0300

2022-06-21T13:35+0300

2022-06-21T13:35+0300

seyir hali

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faiz

enflasyon

kur

merkez bankası

para politikası kurulu

borsa

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Ekonomist Erbaş’tan faiz yorumu: İndirim sürpriz olur, gelebilir Ekonomist Erbaş’tan faiz yorumu: İndirim sürpriz olur, gelebilir

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından piyasanın beklentilerini ve olası bir faiz düşüşünde borsaların nasıl etkileneceğini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Erbaş, piyasanın Merkez Bankası toplantısından beklentilerini “Piyasanın faiz değişimi beklememesi, enflasyonun geldiği nokta, dünyadaki merkez bankalarının aldığı faiz yükseltme kararları normal şartlarda Merkez Bankası’nın ne yapması gerektiği ve ne yapabileceğini konuştuğumuz bir ortama doğru bizi itiyor. Bu toplantıda da piyasa bir sürpriz beklemiyor. Biz de kurum olarak yılsonuna kadar bir faiz değişikliği beklemediğimizi beyan ettik. Geldiğimiz noktada belli bir seviyeye ulaşmış enflasyon ve kuru düşündüğünüzde söylemler içerisinde hala daha düşük faiz ortamı olabileceği gibi bir algıyla Sayın Başkan’ın açıklamalarından bu toplantıda olmasa bile önümüzdeki toplantılarda faiz indiriminin gündeme gelme durumu olabilir gibi gözüküyor. Ben bu toplantıda da bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Bu şahsi fikrimdir. Mantıklı olur mu? Onun ayrıca piyasa tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bir faiz indirimi sürpriz olur, gelebilir. Piyasa gelene kadar bunun bir sürpriz olduğunu bekleyerek faiz değişimi olmayacağını anketlerde belirtmeye devam edecek gibi gözüküyor” diye aktardı.‘Faiz indirimi olursa kurda yukarı hareket olacaktır’“100 baz puan indirim olduğu takdirde borsa nasıl etkilenir” sorusunu Erbaş, şöyle cevapladı:“Böyle bir faiz indirimi olursa Türkiye’nin içinde bulunduğu kur bazlı enflasyon sarmalı ile kurda yukarı hareket olacaktır. 17.50’lerin üzerine çok rahat bir biçimde geçip belki 18’e de gidebilir. Oradan da yukarı gitme riski maalesef mevcut olur. Burada faiz kur farkı açılacağı için biraz daha kredi risk primi (CDS) yönünde baskı yapar. Borsa tarafında geçtiğimiz Cuma bankalara gelen alışın bir göstergesi olarak kur, enflasyon ve borsanın yukarı olarak devam edeceğini düşünüyorum.”

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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