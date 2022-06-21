https://tr.sputniknews.com/20220621/fransa-cumhurbaskani-macron-basbakanin-nezaket-istifasini-kabul-etmedi--1057689750.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan'ın 'nezaket istifasını' kabul etmedi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan'ın 'nezaket istifasını' kabul etmedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümetin çalışmaya devam etmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul etmediği belirtildi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:00+0300
2022-06-21T12:00+0300
2022-06-21T12:00+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
elisabeth borne
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Ülke basınının Elysee’ye dayandırdığı haberlerde, Macron'un, Borne'un sunduğu 'nezaket istifasını' geri çevirdiği ifade edildi. Macron'un, Borne'un istifasını 'hükümet çalışmaya devam etsin' diye geri çevirdiği aktarıldı. Macron, Meclisteki farklı siyasi partilerin başkanlarıyla bugün ve yarın Elysee'de birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Öte yandan ikinci turu 19 Haziran’da düzenlenen genel seçimde Macron'un etrafındaki Ensemble (Birlikte) ittifakının Meclis'te salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler Borne'un istifasını talep etmişti. Fransa'da geleneksel olarak her genel seçimden sonra görevdeki başbakan, cumhurbaşkanına istifasını sunuyor. Bu duruma 'nezaket istifası' da deniliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/fransa-genel-secimleri-sandik-cikis-anketlerine-gore-macronun-ittifaki-salt-cogunlugu-saglayamiyor-1057624565.html
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan'ın 'nezaket istifasını' kabul etmedi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümetin çalışmaya devam etmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul etmediği belirtildi.
Ülke basınının Elysee’ye dayandırdığı haberlerde, Macron'un, Borne'un sunduğu 'nezaket istifasını' geri çevirdiği ifade edildi. Macron'un, Borne'un istifasını 'hükümet çalışmaya devam etsin' diye geri çevirdiği aktarıldı.
Macron, Meclisteki farklı siyasi partilerin başkanlarıyla bugün ve yarın Elysee'de birebir görüşmeler gerçekleştirecek.
Öte yandan ikinci turu 19 Haziran’da düzenlenen genel seçimde Macron'un etrafındaki Ensemble (Birlikte) ittifakının Meclis'te salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler Borne'un istifasını talep etmişti.
Fransa'da geleneksel olarak her genel seçimden sonra görevdeki başbakan, cumhurbaşkanına istifasını sunuyor. Bu duruma 'nezaket istifası' da deniliyor.