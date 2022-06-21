https://tr.sputniknews.com/20220621/gaziantepte-16-yasindaki-cocuk-tartistigi-agabeyini-tufekle-oldurdu-1057710886.html
Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 23 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:11+0300
2022-06-21T17:11+0300
2022-06-21T17:11+0300
yaşam
gaziantep
abi
kardeş
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti.Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.Gözaltına alındıÖte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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gaziantep, abi, kardeş
Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
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Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 23 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti.
Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Gözaltına alındı
Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.