https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T21:29+0300

2022-06-21T21:29+0300

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türkiye

yangın

yangın söndürme

muğla

marmaris

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği belirtildi.Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.Takviye ekipler yola çıktıSık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi.

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