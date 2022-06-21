Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

© AAKonuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton'da kapılarını açan ve kısa sürede hem Türkiye'deki hem de dünyadaki sayılı restoranların arasına giren Nobu İstanbul'u ortaklar ziyaret edecek.
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© AA
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton'da kapılarını açan ve kısa sürede hem Türkiye'deki hem de dünyadaki sayılı restoranların arasına giren Nobu İstanbul'u ortaklar ziyaret edecek.
© AP Photo / Jordan StraussLondra'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Robert De Niro'ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.
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© AP Photo / Jordan Strauss
Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Robert De Niro'ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.
© AP Photo / Chris PizzelloŞef Nobu Matsuhisa ile 1994'te kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan Robert De Niro, Nobu İstanbul'da 'Sake Seremonisi'ne katılacak.
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© AP Photo / Chris Pizzello
Şef Nobu Matsuhisa ile 1994'te kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan Robert De Niro, Nobu İstanbul'da 'Sake Seremonisi'ne katılacak.
© AP Photo / Alastair GrantNobu restoranlarının ortakları Robert De Niro, Türkiye'ye geliyor.
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© AP Photo / Alastair Grant
Nobu restoranlarının ortakları Robert De Niro, Türkiye'ye geliyor.
© AP Photo / Evan AgostiniRobert De Niro
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© AP Photo / Evan Agostini
Robert De Niro