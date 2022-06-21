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Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
Japon mutfağının temsilcisi Nobu restoranlarının ortakları ABD'li oyuncu Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa ve yapımcı Meir Teper Türkiye'ye geliyor. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

14:03 21.06.2022 (güncellendi: 14:09 21.06.2022)
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Japon mutfağının temsilcisi Nobu restoranlarının ortakları ABD'li oyuncu Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa ve yapımcı Meir Teper Türkiye'ye geliyor.
© AAKonuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton'da kapılarını açan ve kısa sürede hem Türkiye'deki hem de dünyadaki sayılı restoranların arasına giren Nobu İstanbul'u ortaklar ziyaret edecek.
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
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© AA
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton'da kapılarını açan ve kısa sürede hem Türkiye'deki hem de dünyadaki sayılı restoranların arasına giren Nobu İstanbul'u ortaklar ziyaret edecek.
© AP Photo / Jordan StraussLondra'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Robert De Niro'ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Jordan Strauss
Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Robert De Niro'ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.
© AP Photo / Chris PizzelloŞef Nobu Matsuhisa ile 1994'te kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan Robert De Niro, Nobu İstanbul'da 'Sake Seremonisi'ne katılacak.
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Chris Pizzello
Şef Nobu Matsuhisa ile 1994'te kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan Robert De Niro, Nobu İstanbul'da 'Sake Seremonisi'ne katılacak.
© AP Photo / Alastair GrantNobu restoranlarının ortakları Robert De Niro, Türkiye'ye geliyor.
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Alastair Grant
Nobu restoranlarının ortakları Robert De Niro, Türkiye'ye geliyor.
© AP Photo / Evan AgostiniRobert De Niro
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Evan Agostini
Robert De Niro
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