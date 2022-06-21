Söke'de bahçelere zarar veren başıboş keçilerin peşine zabıta düştü
19:58 21.06.2022 (güncellendi: 19:59 21.06.2022)
© İHABenzer denetim ve operasyonların devam edeceği, kurallara uymayan ve şehir merkezinde mallarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine yüksek miktarlarda cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.
© İHA
Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, zabıta ekipleri tarafından toplanarak barınağa götürüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine zabıta ekipleri tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.
Çeltikçi ve Savuca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sahipleri tarafından bırakılan keçilerin bahçelerine zarar verdiği iddiasıyla Söke Kaymakamlığı ile belediye başkanlığına başvurdu.
© İHA Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.
© İHA
Kaymakamlığın aldığı karar üzerine Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçileri toplamak için çalışma başlattı.
Bayındır Caddesi'nde başlayan keçi toplama operasyonunda 80 keçi alınarak, daha önceden belirlenen barınağa götürüldü.
Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, gazetecilere, vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından keçilerin toplanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.
İşlek, "Denetimlerimiz devam edecek. Keçilerin sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu sorunu kökten çözmek için gayretlerimiz devam edecek" dedi.
© İHAYapılan operasyonu balkon ve camlarından merakla izleyen vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, denetimlerin devam etmesini istedi.
Yapılan operasyonu balkon ve camlarından merakla izleyen vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, denetimlerin devam etmesini istedi.
© İHA