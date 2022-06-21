https://tr.sputniknews.com/20220621/sokede-bahcelere-zarar-veren-basibos-kecilerin-pesine-zabita-dustu-1057717967.html

Söke'de bahçelere zarar veren başıboş keçilerin peşine zabıta düştü

Söke'de bahçelere zarar veren başıboş keçilerin peşine zabıta düştü

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, zabıta ekipleri tarafından toplanarak barınağa... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:58+0300

2022-06-21T19:58+0300

2022-06-21T19:59+0300

türkiye

keçi

aydın

söke

vatandaş

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Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine zabıta ekipleri tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.Çeltikçi ve Savuca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sahipleri tarafından bırakılan keçilerin bahçelerine zarar verdiği iddiasıyla Söke Kaymakamlığı ile belediye başkanlığına başvurdu.Kaymakamlığın aldığı karar üzerine Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçileri toplamak için çalışma başlattı.Bayındır Caddesi'nde başlayan keçi toplama operasyonunda 80 keçi alınarak, daha önceden belirlenen barınağa götürüldü.Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, gazetecilere, vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından keçilerin toplanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.İşlek, "Denetimlerimiz devam edecek. Keçilerin sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu sorunu kökten çözmek için gayretlerimiz devam edecek" dedi.

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