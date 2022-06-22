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https://tr.sputniknews.com/20220622/afganistanda-59-buyuklugunde-deprem-1057732974.html
Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T01:48+0300
2022-06-22T01:51+0300
dünya
abd jeoloji araştırmaları kurumu
afganistan
deprem
pakistan
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6.1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncelledi.Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.
afganistan
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abd jeoloji araştırmaları kurumu, afganistan, deprem, pakistan

Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

01:48 22.06.2022 (güncellendi: 01:51 22.06.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6.1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncelledi.
Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.
Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.
Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.
Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.
Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.
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