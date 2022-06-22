https://tr.sputniknews.com/20220622/afganistanda-59-buyuklugunde-deprem-1057732974.html

Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T01:48+0300

2022-06-22T01:48+0300

2022-06-22T01:51+0300

dünya

abd jeoloji araştırmaları kurumu

afganistan

deprem

pakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6.1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncelledi.Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

afganistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd jeoloji araştırmaları kurumu, afganistan, deprem, pakistan