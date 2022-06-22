Akşener: Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak

Maalesef bu gidişle, “Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin” ülkemize maliyeti, 230 milyar lirayı bulacak. Bu parayla, ülkemizin birçok problemini, rahatlıkla çözmek varken, Bay Kriz ve arkadaşları sırf fantastik fikirleri bir gün daha yaşayabilsin diye, bu ülkenin kaynaklarını heba ediyor. Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin.

Marmaris-Bördübet’ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre, yine uçak yok. Yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. Bu nedenle; İktidarı, bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene, günlerce, yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen, ve canlarımızı alan yangınları, unutmadık. Siz de unutmayacaksınız. 13 makam uçağınız olmasına rağmen 'Yangın söndürme uçağımız yok' diyen kepazeliği unutmadık.