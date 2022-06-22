https://tr.sputniknews.com/20220622/chpli-agbaba-tbmmye-onerge-verecek-moto-kurye-meslegi-cok-tehlikeli-olarak-siniflandirilmali-1057750858.html

CHP'li Ağbaba TBMM'ye önerge verecek: Moto kurye mesleği 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırılmalı

CHP'li Ağbaba TBMM'ye önerge verecek: Moto kurye mesleği 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, motosikletli kurye mesleğini "çok tehlikeli" olarak sınıflandırması... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T12:51+0300

2022-06-22T12:51+0300

2022-06-22T12:56+0300

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

veli ağbaba

moto kurye

önerge

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Ağbaba, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Burkay Yıldırım ile CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, motosikletli kuryelerin sorunları ile partisinin bunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.Ağbaba, motosikletli kuryelerin yüzde 90'ının kayıt dışı ve güvencesiz çalıştığını, çoğunun sendikasız olduğunu, iş yeri baskısı ve iş yetiştirme kaygısıyla günde 14 saate kadar çalıştırıldıklarını anlattı.Akaryakıt zamları nedeniyle kuryelerin işini yapamayacak hale geldiğini ve aylık yakıt giderlerinin son zamlarla minimum 5 bin liraya çıktığını ifade eden Ağbaba, bir kuryenin günlük 100-150 kilometre arasında yol yaptığını bildirdi. Zamların sadece akaryakıt giderini değil, taşınan ürünün fiyatını da artırdığını belirten Ağbaba, sektörün diğer giderlerine değindi.Her 100 motosikletli kuryeden 75'inin borcu bulunduğunu kaydeden Ağbaba, şöyle devam etti:Kuryelerin motosikletlerine kasko yaptırma konusunda da büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını söyleyen Ağbaba, "Motosikletli kuryelerin çalışma standardı hala yok. 'Kuryelik mesleği çok tehlikeli işler meslek grubuna alınsın' dedik, ne yazık ki dinlemediler." dedi.'Çalışma standartları belirlenmeli'Kayıt dışı motosikletli kuryeler için bir çalışma başlatılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, CHP'nin, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:'Herkes bilsin ki bu insanlar sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar'Kuryelerin sosyal güvenlik hakkının garanti altına alınması gerektiğini ifade eden Ağbaba, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, motosikletli kurye mesleğini 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırması gerekiyor. Herkes bilsin ki bu insanlar sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar. Yazın sıcağında, kışın kar ve buzunda insanlara hizmet etmeye çalışıyor. TBMM'ye motosikletli kuryelerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi vereceğiz." diye konuştu.Toplantıda, Federasyon Başkanı Yıldırım ile bazı kuryeler sıkıntılarını anlattı.Daha sonra Ağbaba ve bazı milletvekilleri kuryelerle motosiklete binerek partinin ön bahçesinde gezdi.

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https://tr.sputniknews.com/20210305/siparis-goturen-moto-kurye-kazada-hayatini-kaybetti-1043961113.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), veli ağbaba, moto kurye, önerge