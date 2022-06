CHP'li Ağbaba TBMM'ye önerge verecek: Moto kurye mesleği 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırılmalı

"İş yerinde doğru dürüst mola yok. Bahşişlerinde kesintiler oluyor. Masrafların her gün arttığı yetmiyormuş gibi motosikletli kuryelerden mobbingle 5 paketi bazen 30, bazen 40 dakikada dağıtmaları isteniyor. İşten atılmamak için trafiğin çok tehlikeli olduğu bölgelerde hem kendi hayatlarını hem başkalarının hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyorlar. Haftada en az 30 kaza yaşıyor, her yıl en az 200 motosikletli kurye iş kazasında can veriyor."