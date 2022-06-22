https://tr.sputniknews.com/20220622/gazetecilik-meslek-orgutleri-dezenformasyon-yasasini-protesto-etti-1057729777.html

Gazetecilik meslek örgütleri, 'dezenformasyon yasasını' protesto etti

Gazetecilik meslek örgütleri, 'dezenformasyon yasasını' protesto etti

Gazetecilik meslek örgütleri, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen ve Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni protesto... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T00:03+0300

2022-06-22T00:03+0300

2022-06-22T00:03+0300

türkiye

basın

basın toplantısı

basın özgürlüğü

kanun

kanun teklifi

yasa

yasa tasarısı

protesto

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İstanbul Şişhane'de bir araya gelen gazetecilik meslek örgütleri, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edilen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni protesto etti.TBMM'de oylanacak yasa tasarısını 'gazeteciliğe yönelik susturma, korkutma, hapsetme yasası' olarak nitelendiren meslek örgütleri, yasayla birlikte 'iktidarı desteklemeyen basın kuruluşları ile sosyal medya kullanıcıların hedef alınacağını' belirtti.‘Sosyal medya ve dezenformasyon yasa tasarısı geri çekilsin' talebinin öne sürüldüğü protesto gösterisine Türkiye Gazeteciler Sendikası, Parlamento Muhabirleri Derneği, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, Ekonomi Muhabirleri Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği katılım gösterdi.Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da bir başka protesto gösterisi daha düzenleneceği belirtildi.

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