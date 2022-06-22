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Mahkemeden Migros, CarrefourSA ve BİM'in yürütmeyi durdurma talebine ret
Mahkemeden Migros, CarrefourSA ve BİM'in yürütmeyi durdurma talebine ret
Migros, CarrefourSA ve BİM'in, Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtıkları davanın... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-22T12:21+0300
rekabet kurumu
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migros
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan mahkeme kararlarına göre; Migros Ticaret Anonim Şirketi, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.Ayrıca İdare Mahkemesi'nce Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin de reddine karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220514/2021de-firmalara-423-milyar-lira-ceza-kesen-rekabet-kurumunda-21-sorusturma-devam-ediyor-1056365861.html
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rekabet kurumu, migros, carrefoursa

Mahkemeden Migros, CarrefourSA ve BİM'in yürütmeyi durdurma talebine ret

12:18 22.06.2022 (güncellendi: 12:21 22.06.2022)
© DHAAlışveriş - market
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
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Migros, CarrefourSA ve BİM'in, Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtıkları davanın durdurulması istemi reddedildi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan mahkeme kararlarına göre; Migros Ticaret Anonim Şirketi, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.
Ayrıca İdare Mahkemesi'nce Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin de reddine karar verildi.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
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