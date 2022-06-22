https://tr.sputniknews.com/20220622/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1057737567.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Sercan... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:30+0300
2022-06-22T09:30+0300
2022-06-22T09:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe harekatı
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, şehit
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
09:30 22.06.2022 (güncellendi: 09:33 22.06.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur."