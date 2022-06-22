Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220622/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1057737567.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Sercan... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:30+0300
2022-06-22T09:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe harekatı
şehit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_05e2208333d88084d97ec09b0b75f259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, şehit

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

09:30 22.06.2022 (güncellendi: 09:33 22.06.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала