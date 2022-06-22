https://tr.sputniknews.com/20220622/ogm-kara-mudahalesi-yanginin-kontrol-altina-alinmasi-icin-esas-unsurdur-1057788709.html

OGM: Kara müdahalesi, yangının kontrol altına alınması için esas unsurdur

OGM: Kara müdahalesi, yangının kontrol altına alınması için esas unsurdur

Orman Genel Müdürlüğü, (OGM) orman yangınlarıyla nasıl mücadele edildiğine dair bir bilgi paylaşımında bulundu. Paylaşımda, “Kara müdahalesi yangının kontrol... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T22:31+0300

2022-06-22T22:31+0300

2022-06-22T22:33+0300

türkiye

orman genel müdürlüğü

orman yangını

kara

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OGM'nin, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Orman yangınının kontrol altına alınması, söndürülmesi ve soğutulması için karadan müdahale ise en temel esastır” denildi.Paylaşımda şu bilgilere yer verildi: 'Her koşulda kara ekipleri yangına müdahale eder'Her koşulda kara ekiplerinin yangına müdahale ettiği bilgisinin verildiği paylaşımda, şunlar ifade edildi:'Orman yangınının kontrol altına alınması, söndürülmesi ve soğutulması için karadan müdahale ise en temel esastır' Paylaşımın devamında, "Dozerler yangınla mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yangına müdahale için yol açma, yangın önleme şeridi oluşturma ve en önemlisi yangının etrafını çevirerek ilerleyişini durdurmak, yanıcı maddeleri azaltmak için kullanılırlar. Dozerler yangının ilerleyişini kesmek için ağaçların devrilmesini sağlarlar. Bu üzücü bir durum ancak daha fazla ormanı kurtarabilmek adına yapılması gereken bir çalışmadır. Dozerler büyük şeritlerin açılmasında, yangının etrafının çevrilmesi ve tutulmasında önemli bir role sahiptirler. İş makinaları da aynı şekilde yol açmak, kayaç malzemeyi ve kayaları kırmak, yolu düzeltmek, yanıcı madde yükünü azaltmak için kullanılan araçlardır. Ayrıca sahada mobil yangın yönetim merkezi görevini üstlenen ileri teknoloji araçlarımız kara ekiplerine teknik destek sağlamaktadır. Yangınla mücadelede karşı ateş olmak üzere birçok yöntem kara müdahalelerinde kullanılır. Uzun süren eğitimlerden geçen kara ekiplerimiz büyük bir özveri ile ateşin tam karşısında mücadele eder. Tek bir ağaç yanmasın, tek bir canlı dostumuz zarar görmesin diye fedakarca çalışır. Tüm ekiplerimiz özel eğitim almış yangın uzmanlarımız tarafından sevk ve idare edilir. Yangının ilerleyişi ve durumu anlık olarak karar destek sistemleri, İHA’lar ve özel yazılımlarımızla izlenir. Hava ve kara ekiplerimizin uyumlu ve koordineli çalışması yangınla mücadelemize güç katmaktadır. Ancak orman yangınının kontrol altına alınması, söndürülmesi ve soğutulması için karadan müdahale ise en temel esastır” ifadelerine yer verildi.

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orman genel müdürlüğü, orman yangını, kara