https://tr.sputniknews.com/20220622/prens-charlesin-esi-camilla-dianali-yillari-anlatti-kolay-degil-1057755430.html

Prens Charles'ın eşi Camilla, 'Diana'lı yılları' anlattı: Kolay değil

Prens Charles'ın eşi Camilla, 'Diana'lı yılları' anlattı: Kolay değil

İngiltere'de tahtın birinci varisi Prens Charles'ın eşi olan ve Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 'kraliçe' unvanını alması kararlaştırılan Cornwall... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T14:26+0300

2022-06-22T14:26+0300

2022-06-22T14:26+0300

camilla parker bowles

dünya

prens charles

lady diana

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Prens Charles'ın ilk eşi olan Lady Diana ile ilgili konuşan Düşes Camilla, Diana'yı dört kez kapağına taşıyan British Vogue dergisine konuştu. Charles- Diana evliliği boyunca da Charles ile ilişkisini sürdüren Düşes Camilla, 1997'de Lady Diana'nın trajik ölümünden sonra üzerindeki baskının arttığını anlattı: "Kolay bir şey değil... O kadar uzun süre irdelemelere maruz kaldım ki en sonunda bununla yaşamanın bir yolunu bulmak zorunda kalıyorsunuz. Kimse sürekli göz önünde olmak, eleştirilmek istemez... Ama sanırım nihayetinde bunlardan bir şekilde sıyrıldım ve yoluma devam etti. Hayatınıza devam etmek zorundasınız." Charles ve Camilla'nın 1970'lerden beri ilişkisi olduğu biliniyordu. Camilla 1973'te Andrew Parker Bowles ile evlenmişti. Prens Charles ise 1981'de Lady Diana ile evlendi. Ancak Camilla'nın evliliği 1995'te, Camilla gölgesinin eksik olmadığı Charles- Diana evliliği de 1996'da bitti.

https://tr.sputniknews.com/20210524/-bbcden-diana-roportaji-skandalina-iliskin-yeni-aciklama-editorluk-politikalari-ve-yonetim-gozden-1044575301.html

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camilla parker bowles, prens charles, lady diana