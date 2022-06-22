'Su sayacına bakacağız' diyerek kapıyı açtırdı, eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atıp kaçtı

"2 yıldır tanıyordum ve 3 aylık nişanlılık sürecimiz oldu. Ayrıldıktan sonra tekrar barışmak istedi ancak kabul etmedim. Sürekli barışmadığım için tehdit ediyordu. Olaydan 3-4 gün öncesine kadar 'hayatını karartacağım' diyerek tehdit ediyordu. Korkudan karakola giderek 90 günlük uzaklaştırma kararı aldım. Sözleşmeli er olduğu için Pençe- Kilit operasyonu için Irak'ta olduğunu duydum. Pazar günü işten çıkıp eve geldim. Aradan yarım saat geçtikten sonra ısrarla kapı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermeyince tekrar bağırdım. 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Önce su saatini açıp sonra da kapıyı açtım. Elinde su şişesi içerisinde bulunan sarı bir sıvı vardı. Onu suratıma doğru fırlattı. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum."