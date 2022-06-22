'Su sayacına bakacağız' diyerek kapıyı açtırdı, eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atıp kaçtı
11:57 22.06.2022 (güncellendi: 12:01 22.06.2022)
© DHAEski nişanlısının yüzüne kimyasal atıp kaçan sözleşmeli er Sabit Türk
© DHA
Konya'da sözleşmeli er Sabit Türk, 1.5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Merve Küçüktekin'in yüzüne yanıcı sıvı kimyasal madde attı. Ağır yaralanan Küçüktekin tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Sabit Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya'nın Çumra ilçesindeki olay 19 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Merve Küçüktekin'in evine gelen yaklaşık 1.5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, kendini görevli gibi tanıtıp su tesisatına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırdı.
Türk, elinde bulunan pet şişe içerisindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı. Yüzünde ve vücudundaki yanıklarla ağır şekilde yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçan 26 yaşındaki Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
© DHAAğır yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı
Ağır yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı
© DHA
'Su şişesinde sarı bir sıvı vardı'
Ayrıldığı süre boyunca neredeyse her gün tehditler aldığını söyleyen Merve Küçüktekin, şunları söyledi:
"2 yıldır tanıyordum ve 3 aylık nişanlılık sürecimiz oldu. Ayrıldıktan sonra tekrar barışmak istedi ancak kabul etmedim. Sürekli barışmadığım için tehdit ediyordu. Olaydan 3-4 gün öncesine kadar 'hayatını karartacağım' diyerek tehdit ediyordu. Korkudan karakola giderek 90 günlük uzaklaştırma kararı aldım. Sözleşmeli er olduğu için Pençe- Kilit operasyonu için Irak'ta olduğunu duydum. Pazar günü işten çıkıp eve geldim. Aradan yarım saat geçtikten sonra ısrarla kapı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermeyince tekrar bağırdım. 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Önce su saatini açıp sonra da kapıyı açtım. Elinde su şişesi içerisinde bulunan sarı bir sıvı vardı. Onu suratıma doğru fırlattı. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum."