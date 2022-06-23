https://tr.sputniknews.com/20220623/almanya-dogalgaz-acil-durum-planinin-ikinci-asamasi-olan-alarm-duzeyini-etkinlestirdi-1057809435.html
Almanya, 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci aşaması olan alarm düzeyini etkinleştirdi
Almanya, 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci aşaması olan alarm düzeyini etkinleştirdi
Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve ABD'deki bir LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatılmasının ardından, Avrupa'da doğalgaz... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T11:36+0300
2022-06-23T11:36+0300
2022-06-23T12:34+0300
ukrayna krizi
almanya
robert habeck
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doğalgaz
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Almanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıkladı. Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Habeck, haziran ortasından beri Rus gazı tedarikinin azalması ve piyasada gaz fiyatlarının artması nedeniyle sıkıntılı bir durum oluştuğunu belirtti. Ekonomi Bakanı "Almanya'da gaz arzında aksama var. Gaz artık Almanya'da kıtlığı çekilen bir emtia" dedi. Habeck, bununla birlikte 'arz güvenliğinin garanti altına alındığını, halihazırda istikrarlı gaz tedarik edildiğini ve gaz depolama tanklarının ortalamanın üzerinde dolu olduğunu' söyledi. 'Gaz, Almanya'ya karşı silah olarak kullanılıyor'"Ancak bu durum bize yanlış bir güvenlik hissi vermemeli" uyarısında bulunan Ekonomi Bakanı, kışı atlatmanın daha sıkıntılı hale geldiğine dikkat çekerek "Gaz, Almanya'ya karşı silah olarak kullanılıyor" iddiasında bulundu. Ne olduğunda 2. aşamaya geçiliyor?Doğalgaz Acil Durum Planı'na göre uyarı seviyesine gaz tedarikinin sekteye uğraması veya gaz arzı durumunda önemli bozulmaya yol açan istisnai yüksek gaz talebi olduğunda geçiliyor. Ancak, piyasa hala bu aksama veya talebi kaldırabilecek durumda oluyor. Habeck, 30 Mart^ta planın ilk aşaması olan erken uyarı düzeyini etkinleştirdiğini duyurmuştu.
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Almanya, 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci aşaması olan alarm düzeyini etkinleştirdi
11:36 23.06.2022 (güncellendi: 12:34 23.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve ABD'deki bir LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatılmasının ardından, Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2 haftada yüzde 60 arttı. Alman hükümeti, bugün yaptığı açıklamayla 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci aşamasına geçtiğini ve uyarı düzeyini etkinleştirdiğini duyurdu.
Almanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıkladı.
Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Habeck, haziran ortasından beri Rus gazı tedarikinin azalması ve piyasada gaz fiyatlarının artması nedeniyle sıkıntılı bir durum oluştuğunu belirtti. Ekonomi Bakanı "Almanya'da gaz arzında aksama var. Gaz artık Almanya'da kıtlığı çekilen bir emtia" dedi.
Habeck, bununla birlikte 'arz güvenliğinin garanti altına alındığını, halihazırda istikrarlı gaz tedarik edildiğini ve gaz depolama tanklarının ortalamanın üzerinde dolu olduğunu' söyledi.
'Gaz, Almanya'ya karşı silah olarak kullanılıyor'
"Ancak bu durum bize yanlış bir güvenlik hissi vermemeli" uyarısında bulunan Ekonomi Bakanı, kışı atlatmanın daha sıkıntılı hale geldiğine dikkat çekerek "Gaz, Almanya'ya karşı silah olarak kullanılıyor" iddiasında bulundu.
Ne olduğunda 2. aşamaya geçiliyor?
Doğalgaz Acil Durum Planı'na göre uyarı seviyesine gaz tedarikinin sekteye uğraması veya gaz arzı durumunda önemli bozulmaya yol açan istisnai yüksek gaz talebi olduğunda geçiliyor. Ancak, piyasa hala bu aksama veya talebi kaldırabilecek durumda oluyor.
Habeck, 30 Mart^ta planın ilk aşaması olan erken uyarı düzeyini etkinleştirdiğini duyurmuştu.