https://tr.sputniknews.com/20220623/ayvalikta-53-gocmen-kurtarildi-1057798357.html
Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T01:46+0300
2022-06-23T01:46+0300
2022-06-23T01:46+0300
türkiye
balıkesir
ayvalık
yunanistan
midilli
göçmen
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Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
türkiye
balıkesir
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balıkesir, ayvalık, yunanistan, midilli, göçmen
Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.