https://tr.sputniknews.com/20220623/ayvalikta-53-gocmen-kurtarildi-1057798357.html

Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı

Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T01:46+0300

2022-06-23T01:46+0300

2022-06-23T01:46+0300

türkiye

balıkesir

ayvalık

yunanistan

midilli

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057798210_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_a93239803e0c84c8000952931a3d1648.jpg

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

türkiye

balıkesir

ayvalık

yunanistan

midilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

balıkesir, ayvalık, yunanistan, midilli, göçmen