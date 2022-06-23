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https://tr.sputniknews.com/20220623/ayvalikta-53-gocmen-kurtarildi-1057798357.html
Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
balıkesir
ayvalık
yunanistan
midilli
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Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
türkiye
balıkesir
ayvalık
yunanistan
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balıkesir, ayvalık, yunanistan, midilli, göçmen

Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı

01:46 23.06.2022
© İHA / SUAT SALGIN-AW652205Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA / SUAT SALGIN-AW652205
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
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