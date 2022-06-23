Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-akardan-tahil-koridoru-aciklamasi-1057836580.html
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna krizi ile ortaya çıkan tahıl krizi ve oluşturulmak istenen tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T18:03+0300
2022-06-23T18:09+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056219381_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_5dbaee520f608456ebfca399c7e5958a.jpg
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var." dedi.Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var. Biz kolaylaştırıcı rolü üstleniyoruz.Ülkemize olan güveni rahatlıkla söyleyebilirim. Tarafların bize ciddi bir güveni var.Bizim temennimiz bir an önce tahıl yüklü gemilerin limanlardan güvenli bir şekilde ayrılmasıdır, buna çalışıyoruz.Ateşkesin sağlanması için gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim orada uçaklarımız var, uçaklarımız konusunda da ciddi ilerlemeler oldu. Bu konuda taraflarda yapılabilecekleri konusunda bizimle iş birliği anlayışında.İngiltere Savunma Bakanı resmi davetlimiz olarak misafirimiz oldu. Kendileri ile kapsamlı, olumlu görüşmeler yaptık. Birçok konuda anlayış birliğimiz olduğunu gördük.Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, millet olarak sıkıntı çektiğimizi ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımızı İsveç ve Finlandiya bağlamında hassasiyetimizi dile getirdik.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056219381_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_baf75d85d9e64a452e9d011013d93b2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

18:03 23.06.2022 (güncellendi: 18:09 23.06.2022)
© AAMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna krizi ile ortaya çıkan tahıl krizi ve oluşturulmak istenen tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Harekat merkezinin İstanbul'da kurulmasında anlayış birliği var" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var. Biz kolaylaştırıcı rolü üstleniyoruz.
Ülkemize olan güveni rahatlıkla söyleyebilirim. Tarafların bize ciddi bir güveni var.
Bizim temennimiz bir an önce tahıl yüklü gemilerin limanlardan güvenli bir şekilde ayrılmasıdır, buna çalışıyoruz.
Ateşkesin sağlanması için gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim orada uçaklarımız var, uçaklarımız konusunda da ciddi ilerlemeler oldu. Bu konuda taraflarda yapılabilecekleri konusunda bizimle iş birliği anlayışında.
İngiltere Savunma Bakanı resmi davetlimiz olarak misafirimiz oldu. Kendileri ile kapsamlı, olumlu görüşmeler yaptık. Birçok konuda anlayış birliğimiz olduğunu gördük.
Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, millet olarak sıkıntı çektiğimizi ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımızı İsveç ve Finlandiya bağlamında hassasiyetimizi dile getirdik.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала