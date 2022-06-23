https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-koca-marmariste-meydana-gelen-orman-yanginindan-29-kisi-etkilendi-1057854930.html
Bakan Koca: Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişi etkilendi
Bakan Koca: Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmaris yangınından 29 kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hastaneden tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:39+0300
2022-06-23T23:39+0300
2022-06-23T23:50+0300
fahrettin koca
türkiye
orman yangını
marmaris
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, orman yangını, marmaris
Bakan Koca: Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişi etkilendi
23:39 23.06.2022 (güncellendi: 23:50 23.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmaris yangınından 29 kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hastaneden tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.