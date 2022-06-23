https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-koca-marmariste-meydana-gelen-orman-yanginindan-29-kisi-etkilendi-1057854930.html

Bakan Koca: Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişi etkilendi

Bakan Koca: Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmaris yangınından 29 kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hastaneden tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T23:39+0300

2022-06-23T23:39+0300

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fahrettin koca

türkiye

orman yangını

marmaris

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, orman yangını, marmaris