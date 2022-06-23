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https://tr.sputniknews.com/20220623/benzine-25-kurusluk-indirim-1057802600.html
Benzine 25 kuruşluk indirim
Benzine 25 kuruşluk indirim
Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T07:21+0300
2022-06-23T07:21+0300
ekonomi
benzin
indirim
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Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL 'de son günlerde görülen yatay seyrin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi.Bloomberg'in haberine göre, benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.
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benzin, indirim

Benzine 25 kuruşluk indirim

07:21 23.06.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi.
Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL 'de son günlerde görülen yatay seyrin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi.
Bloomberg'in haberine göre, benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.
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