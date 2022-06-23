https://tr.sputniknews.com/20220623/benzine-25-kurusluk-indirim-1057802600.html

Benzine 25 kuruşluk indirim

Benzine 25 kuruşluk indirim

Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T07:21+0300

2022-06-23T07:21+0300

2022-06-23T07:21+0300

ekonomi

benzin

indirim

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Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL 'de son günlerde görülen yatay seyrin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi.Bloomberg'in haberine göre, benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu.Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.

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benzin, indirim