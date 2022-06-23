Dünya Su Sporları Şampiyonası performansı sırasında bayılan ABD'li yüzücü Alvarez ölümden döndü
© AFP 2022 / OLI SCARFFABD'li yüzücü Anita Alvarez, Macaristan'da düzenlenen 2022 FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndaki performansı sırasında havuzda bayıldı. Alvarez'i, saniyeler içinde havuza atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
© AFP 2022 / OLI SCARFF
ABD'li yüzücü Anita Alvarez, Macaristan'da düzenlenen 2022 FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndaki performansı sırasında havuzda bayıldı. Alvarez'i, saniyeler içinde havuza atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
Bu yıl Macaristan'da düzenlenen 2022 FINA Dünya Su Sporları Şampiyonasında ABD'yi temsil eden Anita Alvarez gösterisi sırasında bir anda bayıldı. Havuzun dibine doğru batan genç kadını kurtarmak için koçu Andrea Fuentes suya atladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Alvarez'i kurtarmak için atlayan teknik direktör Fuentes, "Çok korkutucuydu. Atlamak zorundaydım çünkü cankurtaranlar bunu yapmıyordu. Korktum çünkü nefes almadığını gördüm" dedi.
Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn— AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022
Genç yüzücünün sağlık durumunun şu anda "çok iyi" olduğunu söyleyen antrenörü, Alvarez'in yarın yapılacak solo müsabakalara katılmak için bugün dinleneceğini söyledi.
Sağlık ekipleri havuzdan çıkartılan Alvarez'e müdahale ederken, korku dolu anlarda genç sporcunun takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Alvarez, neden bayıldığını öğrenmek için önümüzdeki birkaç gün içinde testlerden geçecek.
Dünya Su Sporları Şampiyonasına üçüncü kez katılan 25 yaşındaki Alvarez, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle podyumu göremedi ve yarışmayı yedinci bitirdi. Japon yüzücü Yukiko Inui altın, Ukraynalı Marta Fiedina gümüş, Yunan sporcu Evangelia Platanioti bronz madalya kazandı.
Alvarez'in daha önce de geçen yılki Barselona'daki Olimpiyat elemelerinde sanatsal yüzme rutinini yaparken bayılmıştı. Bu olaydan sonra annesi kızının daha önce bayıldığını ancak bir yarışma sırasında fenalaştığını görmediğini kaydetti.