https://tr.sputniknews.com/20220623/ekvadorda-protestolar-suruyor-yerliler-karakola-saldirdi-18-polis-kayboldu-1057799088.html
Ekvador'da protestolar sürüyor: Yerliler karakola saldırdı, 18 polis kayboldu
Ekvador'da protestolar sürüyor: Yerliler karakola saldırdı, 18 polis kayboldu
Ekvador'da yerli protestocular, Amazon bölgesindeki bir kasabada polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin kaybolduğu açıklandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T02:16+0300
2022-06-23T02:16+0300
2022-06-23T02:17+0300
dünya
ekvador
hükümet
protesto
yerli
grev
polis
karakol
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Ekvador'da yerli protestocuların bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 18 polisin kaybolduğu bildirildi.İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Amazon bölgesine bağlı Puyo kasabasındaki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti.Protestocuların karakola saldırdığını ve bu esnada 18 polisin kaybolduğunu söyleyen Carillo, polislerin bulunması için operasyon başlatıldığını duyurdu.Karakolda bulunan 9 polisin de göstericilerin müdahalesi sonucu yaralandığını kaydeden Carillo, kalabalığın içerisinden ateş açıldığını, bir banka ile kamu özel tesislerinin de yağmalandığını aktardı.Ulusal grev kapsamında 10 gündür hükümeti protesto eden binlerce kişi, başkent Quito dahil birçok kentte meydanlara dökülmüştü.Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 2 yerlinin öldüğü, 18'i ağır 100'den fazla göstericinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
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ekvador, hükümet, protesto, yerli, grev, polis, karakol
Ekvador'da protestolar sürüyor: Yerliler karakola saldırdı, 18 polis kayboldu
02:16 23.06.2022 (güncellendi: 02:17 23.06.2022) Abone ol
Ekvador'da yerli protestocular, Amazon bölgesindeki bir kasabada polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin kaybolduğu açıklandı.
Ekvador'da yerli protestocuların bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 18 polisin kaybolduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Amazon bölgesine bağlı Puyo kasabasındaki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti.
Protestocuların karakola saldırdığını ve bu esnada 18 polisin kaybolduğunu söyleyen Carillo, polislerin bulunması için operasyon başlatıldığını duyurdu.
Karakolda bulunan 9 polisin de göstericilerin müdahalesi sonucu yaralandığını kaydeden Carillo, kalabalığın içerisinden ateş açıldığını, bir banka ile kamu özel tesislerinin de yağmalandığını aktardı.
Ulusal grev kapsamında 10 gündür hükümeti protesto eden binlerce kişi, başkent Quito dahil birçok kentte meydanlara dökülmüştü.
Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 2 yerlinin öldüğü, 18'i ağır 100'den fazla göstericinin ise yaralandığı açıklanmıştı.