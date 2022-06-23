https://tr.sputniknews.com/20220623/fenerbahce-bekonun-bayraklari-bogaz-koprulerine-asildi-1057819301.html
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:49+0300
2022-06-23T13:49+0300
2022-06-23T13:51+0300
fenerbahçe beko
spor
bayrak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057818955_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_fa45990be540bde0ca9fb323fc1cf615.jpg
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" ifadeleri yer aldı.Fenerbahçe Beko bayrağının bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057818955_104:0:1097:745_1920x0_80_0_0_e3ba27c6740084d3df6d239e46fd90be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe beko, bayrak
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı
13:49 23.06.2022 (güncellendi: 13:51 23.06.2022) Abone ol
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Beko bayrağının bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı belirtildi.