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Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:49+0300
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" ifadeleri yer aldı.Fenerbahçe Beko bayrağının bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı belirtildi.
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fenerbahçe beko, bayrak

Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı

13:49 23.06.2022 (güncellendi: 13:51 23.06.2022)
© AABoğaz köprülerine asılan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları
Boğaz köprülerine asılan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.
© AAFenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerinde
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerinde
© AA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Beko bayrağının bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı belirtildi.
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