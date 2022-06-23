https://tr.sputniknews.com/20220623/norvec-merkez-bankasindan-20-sonra-ilk-faiz-50-baz-puan-artirildi-1057812762.html

Norveç Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra ilk: Faiz 50 baz puan artırıldı

Norveç Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra ilk: Faiz 50 baz puan artırıldı

Norveç Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan olan beklentilerin üzerinde 59 baz puan yükselterek yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T12:21+0300

2022-06-23T12:21+0300

2022-06-23T12:21+0300

ekonomi

norveç

merkez bankası

faiz

enflasyon

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Norveç Merkez Bankası, gösterge faiz oranını tahminlerin üzerinde artırma kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.25'e çıkarıldığı belirtildi.Piyasa beklentisi, faizde 25 baz puan artış olacağına işaret etmişti.Banka, ayrıca 2021'in eylül ve aralık ayları ile bu yılın mart ayında düzenlenen topantılardan sonra faizi 25'er baz puan artırmıştı.Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 5.7, çekirdek enflasyon ise yüzde 3.4 seviyesinde.Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Enflasyonun hedef civarında istikrar kazanmasının sağlanması için açık bir şekilde daha yüksek faize ihtiyacımız var" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/fed-baskani-powell-devam-eden-faiz-artislarinin-uygun-olacagini-ongoruyoruz-1057776303.html

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norveç, merkez bankası, faiz, enflasyon