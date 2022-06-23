https://tr.sputniknews.com/20220623/norvec-merkez-bankasindan-20-sonra-ilk-faiz-50-baz-puan-artirildi-1057812762.html
Norveç Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra ilk: Faiz 50 baz puan artırıldı
Norveç Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra ilk: Faiz 50 baz puan artırıldı
Norveç Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan olan beklentilerin üzerinde 59 baz puan yükselterek yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T12:21+0300
2022-06-23T12:21+0300
2022-06-23T12:21+0300
ekonomi
norveç
merkez bankası
faiz
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057812570_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d4795a44c28c12ceacd1f8df950c1749.jpg
Norveç Merkez Bankası, gösterge faiz oranını tahminlerin üzerinde artırma kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.25'e çıkarıldığı belirtildi.Piyasa beklentisi, faizde 25 baz puan artış olacağına işaret etmişti.Banka, ayrıca 2021'in eylül ve aralık ayları ile bu yılın mart ayında düzenlenen topantılardan sonra faizi 25'er baz puan artırmıştı.Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 5.7, çekirdek enflasyon ise yüzde 3.4 seviyesinde.Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Enflasyonun hedef civarında istikrar kazanmasının sağlanması için açık bir şekilde daha yüksek faize ihtiyacımız var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/fed-baskani-powell-devam-eden-faiz-artislarinin-uygun-olacagini-ongoruyoruz-1057776303.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057812570_52:0:1069:763_1920x0_80_0_0_c8763bdaadb8ef66ab8230602a28d7d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, merkez bankası, faiz, enflasyon
Norveç Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra ilk: Faiz 50 baz puan artırıldı
Abone ol
Norveç Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan olan beklentilerin üzerinde 59 baz puan yükselterek yüzde 1.25 seviyesine çıkardı.
Norveç Merkez Bankası, gösterge faiz oranını tahminlerin üzerinde artırma kararı aldı.
Bankadan yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.25'e çıkarıldığı belirtildi.
Piyasa beklentisi, faizde 25 baz puan artış olacağına işaret etmişti.
Banka, ayrıca 2021'in eylül ve aralık ayları ile bu yılın mart ayında düzenlenen topantılardan sonra faizi 25'er baz puan artırmıştı.
Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 5.7, çekirdek enflasyon ise yüzde 3.4 seviyesinde.
Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Enflasyonun hedef civarında istikrar kazanmasının sağlanması için açık bir şekilde daha yüksek faize ihtiyacımız var" dedi.