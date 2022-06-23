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OGM uyardı: Yangın gönüllüsü eğitimi almayanlar yangın alanlarına girmemeli
OGM uyardı: Yangın gönüllüsü eğitimi almayanlar yangın alanlarına girmemeli
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınları ile mücadelede yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:17+0300
2022-06-23T20:17+0300
türkiye
orman yangını
yangın
orman genel müdürlüğü
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Orman yangınlarıyla mücadelede, vatandaşların yardım etme duyarlılığının anlayışla karşılandığını belirtilen açıklamada, yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmesi ve müdahalesinin hayati riskler barındırdığı vurgulandı.Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur" sözleri kullanıldı.
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orman yangını, yangın, orman genel müdürlüğü

OGM uyardı: Yangın gönüllüsü eğitimi almayanlar yangın alanlarına girmemeli

20:17 23.06.2022
© GÜLDEMET KIZIL-AW651282Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© GÜLDEMET KIZIL-AW651282
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınları ile mücadelede yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Orman yangınlarıyla mücadelede, vatandaşların yardım etme duyarlılığının anlayışla karşılandığını belirtilen açıklamada, yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmesi ve müdahalesinin hayati riskler barındırdığı vurgulandı.
Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur" sözleri kullanıldı.
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