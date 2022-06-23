https://tr.sputniknews.com/20220623/turk-voleybolu-12-takimla-avrupada-sampiyonluk-kovalayacak-1057809866.html

Türk voleybolu 12 takımla Avrupa'da şampiyonluk kovalayacak

Türk voleybolu 12 takımla Avrupa'da şampiyonluk kovalayacak

Yeni sezonda 12 Türk voleybol takımı, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'ye Avrupa kupası getirmek için mücadele verecek. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T11:52+0300

2022-06-23T11:52+0300

2022-06-23T11:52+0300

spor

voleybol

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Yeni sezonda 12 Türk voleybol takımı, Avrupa'dan Türkiye'ye kupa getirmek için mücadele edecek.Bu branşın Avrupa'da kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu konumundaki CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak.CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde Ankara takımları, kadınlarda ise İstanbul ekipleri şampiyonluk kovalayacak.Efeler Ligi'nde normal sezonun lider bitiren Halkbank ve play-off karşılaşmaları sonucunda şampiyon olan Ziraat BankKart, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de elde etmek için çalışacak.Kadınlarda ise geçen sezonun CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile eski şampiyonlar Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, aynı başarıyı tekrarlamak için boy gösterecek.CEV Kupası'na kadınlarda Galatasaray ile Türk Hava Yolları, erkeklerde Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak.Balkan Kupası'nda kadınlarda şampiyonluk kovalayacak PTT ile erkeklerde mücadele edecek Cizre Belediyesi, şampiyon olmaları durumunda yollarına Challenge Kupası'nda devam edecek.Üstündağ'dan "Cumhuriyet'in 100. yılı" vurgusuTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geldiği noktayı bütün dünyanın takdir ettiğini söyledi.Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da mücadele edecek Türk takımlarının Cumhuriyet'in 100. yılında üstlendikleri sorumluluğu başarıyla sonuçlandıracağına inandığını vurguladı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının 2023'te kutlanacağına dikkati çeken Üstündağ, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Avrupa'daki bütün organizasyonlarda varız ve zirve mücadelesi vereceğiz. Milli takımlar düzeyinde özellikle kadınlarda çok başarılıyız. Erkek Milli Takımı'mız da üstüne koyarak ilerliyor." şeklinde konuştu."Voleybolumuz halkımızı mutlu ediyor." ifadelerini kullanan Üstündağ, "Sürdürülebilir başarıyı önemsiyoruz. Halkımız önümüzdeki yıllarda da Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla mutlu olmaya devam edecek. Kulüpler düzeyinde neredeyse kazanmadığımız başarı, kupa kalmadı. Cumhuriyet'imizin 100. yılında yer aldığımız her organizasyonda başarı ve kupa kovalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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