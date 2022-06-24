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https://tr.sputniknews.com/20220624/kolombiyada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-1057866975.html
Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği açıklandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T09:29+0300
2022-06-24T09:29+0300
dünya
kolombiya
maymun çiçeği virüsü
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Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota'da, biri Medellin'de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü, şüphelilerde yapılan kontrollerde laboratuvar testlerinin pozitif çıktığını, hastaların izole edildiğini duyurdu. Yetkililer, Bogota'da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Demografi Direktörü Claudia Cuellar, maymun çiçeği belirtilerinin genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, düşük enerji ve deri döküntüsü şeklinde ortaya çıktığını söyledi. Cuellar, halktan sakin olmalarını isteyerek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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kolombiya, maymun çiçeği virüsü

Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası

09:29 24.06.2022
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© DHA
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği açıklandı.
Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota'da, biri Medellin'de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi.
Ulusal Sağlık Enstitüsü, şüphelilerde yapılan kontrollerde laboratuvar testlerinin pozitif çıktığını, hastaların izole edildiğini duyurdu. Yetkililer, Bogota'da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Demografi Direktörü Claudia Cuellar, maymun çiçeği belirtilerinin genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, düşük enerji ve deri döküntüsü şeklinde ortaya çıktığını söyledi.
Cuellar, halktan sakin olmalarını isteyerek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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